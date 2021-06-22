/636923/راحة-سلبية-للزمالك-بعد-الفوز-على-المقاصة-بكأس-مصر

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأربعاء بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وينشر دوت الخليج أحداث القلعة البيضاء لحظة بلحظة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل بملعب النادي، استعدادا للقاء المقاصة المقرر له يوم ٢٨ يونيو الحالي في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر لمواجهة فريق أسوان وذلك بعد الفوز على المقاصة بهدفين سجلهما يوسف أوباما.

الهدف الأول للزمالك

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

الهدف الثاني للزمالك

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

منع فرجاني ساسي من التجديد مع القلعة البيضاء

وكتب فرجاني ساسي علي صفحته : دى واحده من الحقائق ال اتكلمت عنها… ، في إشارة لحديث ايمن عبد العزيز في أحد القنوات التونسية والتي يتضمن الفيديو الخاص بة تأكييد ان اللاعب كان قريبا من التوقيع علي عقود التجديد لولا تدخل طارق حشيش وإبراهيم عبد الله عضوي اللجنة التنفيذية السابقة وقام بمعرقلة التجديد بعد إخباره بعدم تواجد أموال داخل القلعة البيضاء.

تعليق إبراهيم عبدالله على تصريحات ساسي

وعلق إبراهيم عبدالله عضو اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك على تصريحات أيمن عبدالعزيز مسئول الأبيض السابق والذي أستند عليها فرجاني ساسي وأكد أن تلك الواقعة هي سبب من أسباب عدم التجديد للقلعة البيضاء.

وأكد إبراهيم عبدالله في تصريحات يرصدها دوت الخليج أنه لم يسبق وأن ألتقى مع فرجاني ساسي سواء داخل القلعة البيضاء أو خارجها ، وأنه لم تربطه علاقة باللاعب سوى الاجتماع مع وكيله في تونس على هامش مباراة الترجي التونسي في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.