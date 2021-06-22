/636924/أسامه-نبيه-مواجهة-الزمالك-مع-مصر-المقاصة-بالدوري-ستكون-مختلفة

أبدى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بتأهل الفريق للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعد تخطي المقاصة بثنائية دون رد في مباراة دور الثمانية للبطولة، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات أسامة نبيه بعد فوز الزمالك على المقاصة بكأس مصر.

وأضاف المدرب العام للفريق أن اللاعبين كان لديهم الدافع لتحقيق الفوز في اللقاء من أجل التأهل للدور نصف النهائي لكأس مصر.

وأوضح نبيه أن الزمالك خرج من لقاء اليوم بدون غيابات عن المباراة المقبلة أمام المقاصة في الدوري الممتاز والمقرر لها يوم ٢٨ يونيو الحالي في الجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

مواجهة المقاصة المقبلة

واختتم نبيه بأن مواجهة المقاصة المقبلة في الدوري ستختلف عن لقاء الكأسن موضحا أن لاعبي الزمالك سيخوضون المباراة المقبلة للفوز في ظل منافسة الفريق على لقب الدوري.

نتيجة مباراة الزمالك ومصر المقاصة

فاز الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز فريق القلعة البيضاء مركز في المراكز الأربعة في الدور النصف نهائي للبطولة، في لقاء شهد عليه ستاد السويس الجديد.

الهدف الأول في المباراة

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

الهدف الثاني في المباراة

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

في حراسة المرمى : محمود جنش .

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي .

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري .