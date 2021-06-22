« دوت الخليج» ينشر مصروفات العام الدراسي الجديد 

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولي من العام الدراسي 2021/2022.

العام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

قرر وزير التربية والتعليم ، أن يتم العمل بالقرار رقم 155 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2020/2021 بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض أطفال الأول الابتدائي، والتوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب مع مراعاة الفئات المستثناه.

أوضحت الوزارة ، أن سداد المصروفات يتم على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية رقم 0125112000282818، بمكاتب الهيئة القومية للبريد بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية ويكون ايصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف و أكدت وزارة التعليم علي أنه يمنع منعا باتا تحصيل الرسوم بمعرفة المدارس، علي أن يتم السداد بمعرفة ولي الامر بجميع مكاتب البريد علي رقم الحساب المخصص لهذا الغرض طبقا للفئات الموضحة مقابل ايصال سداد لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

المصروفات

وأشارت أن السداد يكون بالرقم القومي للطالب علي رقم حساب مؤقت أعد خصيصا لهذا الغرض لحين التسجيل علي قاعدة بيانات المدرسة، علي أن يبدأ السداد في التاريخ المحدد من قبل الوزارة لقبول الملفات

وجاء بيان المبالغ المطلوب سددها كالتالي: _ الصف الأول رياض الأطفال 300 جنيه ، 159 لأبناء العاملين _ الصف الأول الإبتدائي 300 جنيه و159 لأبناء العاملين _ الصف الأول الإعدادي 200 جنيه و110 لأبناء العاملين _ الصف الأول ثانوي عام 500 جنيه و263 لأبناء العاملين _ الصف الأول ثانوي فني، 200 جنيه و113 لأبناء العاملين.

الجدير بالذكر، أن المجلس الاعلي للتعليم ما قبل الجامعي سوف ينعقد في شهر اغسطس القادم لتحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ، وموعد بداية الدراسة بالعام القادم.