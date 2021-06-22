محافظ كفر الشيخ يوجه بمتابعة رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة بقرى المحافظة

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، قام رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، شعبان مبروك، بمتابعة رصف الطرق، وأعمال النظافة وإزالة الإشغالات، ورفع المخلفات من شوارع وأحياء المحافظة، بالإضافة للصيانة الدورية لشبكات الإنارة بمدينة كفر الشيخ، وإنارة الطرق الرئيسية.

كما تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال الرصف بقرى مركز كفر الشيخ، تنفيذًا لتطبيق مراحل الرصف طبقا لخطة الرصف لعام 2021/2020، واستلام الأعمال طبقا لأعلى معايير الجودة، ومن بينها الرصف بقرية صندلا، موجها باستكمال جميع أعمال الرصف بقرى المركز، تنفيذا لمراحل الخطة الاستثمارية بقطاع الرصف، واستلام أعمال الرصف طبقا لمواصفات خطة الطرح والتسرية، مشددا بالإشراف المباشر من قبل نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس القرية.

وقام أيضا بالإشراف على حملة إزالة إشغالات بشوارع بورسعيد، والبلدية، والشيخ اللبان، وعقل محمد، والنقراشى، بغرب المدينة، وكذلك رفع الإشغالات بكوبرى المرور بمنطقة القنطرة البيضاء.