وزير العدل يفتتح البرنامج التدريبى الأول لعضوات هيئة قضايا الدولة

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار الدكتور أبو بكر عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبى الأول لعضوات هيئة قضايا الدولة حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بديوان عام وزارة العدل.





وألقى الوزير كلمة أشار فيها إلى أن العدل والقانون والقضاء من الركائز الأساسية للدولة المصرية، فلا قضاء بغير عدل يصبو إليه ويقضى به، ولا عدل بغير قضاء كفء ينبئ به.

وتابع: لقد عملت وزارة العدل على رفع فعالية وكفاءة النظام القضائى؛ لتيسير الإجراءات القانونية وتقديم الخدمات القضائية على المستوى المأمول؛ مما يتطلب توافر مهارة القيادة فى من يتصدى للإدارة، ويأتى هذا البرنامج التدريبى نتاجا للتعاون المشترك بين وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة والمجلس القومى للمرأة، وانطلاقا من رؤية الوزارة بأهمية تعزيز قدرات العنصر النسائى فى كافة الجوانب، وتمكينهن من تولى المناصب القيادية، وقد كان لهيئة قضايا الدولة السبق فى تعيين السيدات كعضوات بها وفى تولى المناصب القيادية بالهيئة، وأن المرأة المصرية تعيش أزهى أيامها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى ختام كلمته تقدم بالشكر للمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة، لما قدمه من دعم وتمكين للمرأة تماشياً مع سياسة الدولة فى هذا الشأن.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور أبو بكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة خلال كلمته أن المرأة قد حققت تجربة فريدة ونجاحات غير متوقعة عندما تولت المناصب القيادية بهيئة قضايا الدولة، فقد تم تعيين اثنتين من أكفأ عضوات الهيئة للعمل كأمناء عموم مساعدين، فضلاً عن تعيين العضوات بالتفتيش القضائى للهيئة، وقد أثبتن الكفاءة والامتياز فى إنجاز أعمالهن، كما توجد عضوات يعملن بكافة فروع الهيئة بالأقاليم، وتستعين بهن الهيئة فى القضايا الهامة بقسم المنازعات الخارجية لحل وتسوية هذه المنازعات لصالح الدولة، وعلى المدى القصير سوف تكون المرأة ضمن تشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

وتوجه بالشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون المرأة لتنظيم دورات تعمل على تنمية مهارات العضوات بالهيئة لثقل مهاراتهن فى العمل بالمناصب القيادية، وقرر سيادته أن فرصة المرأة فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تولى المناصب القيادية بكافة الجهات والهيئات القضائية هى فرصة ذهبية.

وفى كلمتها أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة بالقرار التاريخى للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بتعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة اعتباراً من أكتوبر المقبل، والذى كان بمثابة الحلم الذى تحقق، والذى ناضلت المرأة المصرية من أجله على مدار 72 عاماً.

وأشارت مرسى إلى أن المرأة المصرية قد حققت العديد من النجاحات فى مجال القضاء، حيث تبوأت المناصب العليا فى الهيئات القضائية دون تمييز، وأعربت عن فخرها بتواجد عضوات هيئة قضايا الدولة بالبرنامج التدريبى، وتمنياتها بأن تشهد الفترة القادمة تعيين المزيد من السيدات فى المناصب القيادية بهيئة قضايا الدولة.

تناولت المحاضرات دور هيئة قضايا الدولة فى الدفاع عن الدولة، وحماية المال العام، والإطار التشريعى والدولى لمناهضة العنف ضد المرأة، وإدارة وتنظيم الوقت.

ويأتى هذا البرنامج فى إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمجلس القومى للمرأة؛ نفاذا للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ومناهضة العنف ضدها، ويحاضر فى البرنامج نخبة من المستشارين وأساتذة الجامعات.