فيديو.. السيسى يستجيب للتوأم مجهول الهوية ويوجه باستخراج شهادة ميلاد لهما

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد، إن حالة الطفلين معقدة وصعبة، فقد تزوجت الأم عرفيا وسافر الوالد وتوفت الأم دون القدرة على تسجيل الطفلين.

وكانت الإعلامية عزة مصطفى، قد عرضت قصة طفلين شقيقين من القنطرة شرق يدعيان محمد ومحمود، يعيشان رفقة شقيقهم من والدتهم ولا توجد لهم أوراق ثبوتية.

وقالت إن التوأم جاء نتيجة زواج عرفى، حيث تزوجت الأم عرفيا، وعندما علم الزوج بحملها هرب منها دون قيد الطفلين واستخراج شهادة ميلاد لهما.

وتابعت الإعلامية عزة مصطفى، أن الأم ماتت بعد الولادة لإصابتها بأمراض خطيرة، حيث لا يوجد ما يثبت نسب الطفلين أو اسم والدهما، حيث لهما أخ أكبر من الأم يعيشان معه.