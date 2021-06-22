الأنبا باخوميوس يجتمع بكهنة البحيرة بمناسبة صوم الرسل

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، القداس الإلهى فى كرمة دمنهور، والذى أعقبه اجتماع كهنة الإيبارشية، والذى أقيم عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق "زووم" تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.





شارك فى القداس قطاعات الإيبارشية الستة، والتى نسق لها متابعو وسكرتيرو القطاعات، وهى: دمنهور - كفر الدوار - كينج مريوط - وادى النطرون - أبو المطامير - مرسى مطروح. وقدم الأنبا باخوميوس فى بداية اللقاء التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، باسم مجمع الايبارشية، وذلك بمناسبة عيد سيامة قداسته الرابع والعشرون، أسقفا عامًا بالبحيرة. وتناول الأنبا باخوميوس فى كلمته أثناء اللقاء المفهوم الكتابى لسنة اليوبيل، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لتأسيس الإيبارشية وسيامة الأسقفية الأنبا باخوميوس.

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