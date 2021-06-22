عماد متعب يتحدى المرض.. أصيب بجلطة وعانى من آلام الظهر وقهر كورونا "فيديو"

تصدر اسم عماد متعب، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، خلال الساعات الماضية، مواقع التواصل الاجتماعى، ومحركات البحث، بعدما ظهر فى أحد البرامج الرياضية، وقال فى إنه سيسافر إلى إحدى الدول الأوروبية، من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته، بعد الأزمة التى تعرض لها الفترة السابقة.

عماد متعب ظهر عليه آثار التعب والإرهاق لكنه لم يكشف عن طبيعة المرض الذى ألم به، لكنه، آثار قلق محبيه، خاصة أن "القناص" صاحب مسيرة طويلة، وأحرز 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وطمأن عماد متعب، الجماهير على صحته وأنه لا يعانى من أي أمراض في الوقت الحالي، وأن السفر من أجل الاطمئنان فقط على بعض الأعراض، وقال: "من فترة كنت تعبت ودخلت المستشفى وكنت بعانى من القولون وعندى حصوة في الكلى وعملت عملية في عيني وجالى من فترة جلطة، وانتهت ولكن ماشى على دواء سيولة الدم، هسافر إلى أوروبا للاطمئنان على نفسى من خلال الإشاعات والتحاليل عندما يكون الظروف متاحة، بسبب معاناتى من بعض المشاكل التي لم أجد لها حل حتى الآن ".

وأوضح عماد متعب: "كان عندى كيس دهنى تحت عيني من فترة فعملت عملية وتم إزالته ولكن دواء السيولة بيجعل الورم يأخد وقت والزرقان لسه شويه وكله تمام ومستمر في عملى، لكنى أشعر بعض الآلام في الجانب الأيسر رغم خلو التحاليل من أي مشكلة، وقد أسافر للخارج من أجل الاطمئنان بشكل كامل على صحتى".عماد متعب يتحدى المرض.. القناص عانى لسنوات من أمراض متعددة وتغلب عليه



10 مايو 2021

كشف عماد متعب عن خضوعه لعملية جراحية تسببت في غبابه عن الاستوديو التحليلى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك الأخيرة، وكتب متعب:" خضعت لعملية جراحية منذ أيام تمنعني من الالتقاء بكم عبر الشاشة، ويارب قمة تليق بالناديين الكبيرين .. وكل عام والشعب المصري كله بخير".

27 ديسمبر 2020

أعلن عماد متعب نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر السابق، إصابته بفيروس كورونا بعدما أجرى مسحة وأثبتت إصابته بالفيروس، وكتب القناص، "الحمد لله أولاً وأخيراً نتيجة المسحة إيجابية، دعواتكم بالشفاء"، ثم طلب من كافة المخالطين له خلال الآونة الأخيرة بتوخى الحذر.

8 يناير 2021

أعلن عماد متعب، نجم الأهلى الأسبق ، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعدما أصيب في 27 ديسمبر الماضى، وطالب متعب، نجم الأهلى الأسبق، جمهوره بضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالفيروس اللعين موجها نصيحة للجميع بضرورة الاهتمام بأنفسهم والحفاظ على صحتهم.

28 مارس 2020

كشف عماد متعب نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة صادمة لمحبيه، خلال ظهوره على أحد القنوات الرياضية، حيث قال متعب:" عندى تاريخ مع الجلطات وأصيبت بالجلطات أكثر من مرة، وأول مرة جاتلى جلطة كان عمرى 19 سنة وكنت ناشئ فى الأهلى وجاتلى جلطة فى السمانة وكان الدكتور ايهاب على طبيب الأهلى وماكنش ينفع أتناول علاج للسيولة وأنا لاعب كرة قدم".

8 مارس 2020

تعرض عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق لوعكة صحية مفاجئة أثناء ممارسته "لعبة البادل"، مع سيد معوض نجم النادى الأهلى الأسبق ومدرب منتخب مصر الحالى، ليتم نقله للمستشفى على الفور وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة، واشتبه الأطباء في تلك الأثناء في تعرض "متعب" لجلطة فى المخ ولكن تبين ان إصابته هي انخفاض بالضغط وهبوط فى الدورة الدموية، وقضى يوم كامل في المستشفى بعد إجراء فحوصات طبيبة للتأكد من استقرار حالته الصحية.

ووقتها كشف عماد متعب تفاصيل ما تعرض له، حيث قال:" شعرت بالتعب ووصلت بيتى بالعافية رغم أن المسافة بين الملعب والبيت دقيقة واحدة، وقولت لمراتى أنا تعبان وعايز أروح المستشفى، وذهبت للمستشفى وعندى تاريخ مع الإصابة بالجلطات، وخضعت لفحوصات طبية ومازلت أخضع لفحوصات والحمد لله تحسنت حالتى حاليا".

وبعد خروجه من المستشفى، طمأن عماد متعب جماهير الكرة المصرية على حالته الصحية عقب الأزمة التى داهمته، وغرد متعب عبر حسابه الرسمى على تويتر قائلا : " أنا بخير الحمد لله".

7 فبراير 2019

كشف عماد متعب في أحد اللقاءات التليفزيونية، أنه تعرض للعديد من الإصابات التي لم يكن يعلم عن تفاصيها أحد، ومنها آلام الظهر التي بدأت معه في عام 2007، والتي كانت سبباً في لعبه لسنين طويلة مستخدماً الحقن والمسكنات، ثم قرر السفر إلى ألمانيا لطبيب يستخدم تكنيك مختلف في العلاج وهو تركيب غضروف صناعي وطمأنني بأن هذه العملية لن تؤثر على مستواي، فقررت إجراء العملية و طُلب مني الإمتناع وقتها عن الطعام نهائياً 5 أيام موعد إجراء العملية و تمت العملية بنجاح و عدت للملاعب بكامل لياقتي”.

كما تحدث عماد متعب عن عملية اخرى أجراها بألمانيا بعد كسر تعرض له في قدمه و قال : “قمت بتركيب مسمار في مصر و عدت للعب بعد أن التئم الكسر بنسبة 80 بالمئة فقط ، ثم توجهت لألمانيا بعد فترة للقيام بنزع المسار الذي تم تركيبه و تركيب شريحة حتى تلتئم ال20 بالمئة المتبقية و لكن أثناء إجراء العملية و مع محاولة الطبيب إخراج المسمار كُسر رأسه و تعقّدت الأمور مما اضطر الطبيب إلى الإبقاء على المسمار في قدمي و استمريت باللعب على هذا الوضع و حصلت في هذه السنة على لقب هداف الدوري”.