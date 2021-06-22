بيتكوين يتعافى ويصعد لأعلى من 32 ألف دولار بعد أسوأ خسائر بـ5 أشهر بجلسة اليوم

تعافت "بيتكوين"، العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا، خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها في وقت سابق من اليوم وهبوطها لأدنى مستوى للعملة منذ 27 يناير الماضي.

وانخفضت العملة الرقمية إلى ما دون 29 ألف دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتد مرة أخرى فوق 32.4 ألف دولار، وأصبح يتداول في النطاق الأخضر على خلاف باقي العملات المشفرة التي لا تزال في النطاق السلبي.

وانخفضت "بيتكوين" بنسبة 25% تقريبًا من مستوياتها قبل أسبوع، وانخفضت بأكثر من 50% من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 65 ألف دولار للعملة.

ويرى المحللون أن استمرار السلطات الصينية في تضييق الخناق على تعدين العملة الرقمية يدفع نحو إحداث أكبر تغيير في التكوين الجغرافي لتعدين بيتكوين منذ بداية عهد التعدين الرقمي.

وأضاف المحللون أن تضييق الخناق الصيني يطرح العديد من الأسئلة، ومن بينها ما هي الدولة التي ستزيد حصتها في سوق التعدين الرقمي على حساب الصين، مُنوهين بأن تعدد الدول التي تستضيف تعدين العملة الرقمية ستُصبح مكسبًا كبيرًا للامركزية عملات البيتكوين، وتُسهم في تكوين مناخ للعملة الرقمية وتعمل على استقرار عملية التعدين.

وارتدت العملة الرقمية لتصعد بمقدار 425 دولار، بنسبة 1.32%، لتتداول عند مستوى 32686 دولارا للعملة الواحدة.

وتدفع القيود الصينية المفروضة على العملات الرقمية "بيتكوين" في اتجاه هبوطي خلال الفترة الماضية؛ حيث تشن الصين حملة تطهير تنظيمية على قطاع العملات المشفرة الواسع الذي يقوم بعمليات تعدين، وتفرض كذلك حظرا على مواقع التعدين في مقاطعة رئيسية جنوب غرب البلاد.

وتحتوي معاملات استخراج بيتكوين الصينية نحو 80% من التجارة العالمية في العملات المشفرة رغم حظر التداول بها محليا منذ العام 2017، لكن مقاطعات عدة أمرت بإغلاق مواقع عمليات الاستخراج في وقت بدأت بكين استهداف القطاع.