صحيفة إسبانية تنشر صور نجوم يورو 2020 في "فوتو سيشن" الثمانينات

مجموعة من الصور لعدد من نجوم المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الاوربية 2020 نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية, والمقامة حالياً وتستمر حتى الحادي من شهر يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا في 11 مدينة مختلفة.

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