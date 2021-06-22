وزير التعليم: ندرس نتائج الامتحان التجريبى للثانوية لإقرار الشكل النهائى للامتحانات

ردت الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على اقتراحات بعض أولياء الأمور والمعلمين المتعلقة بإجراء امتحانات الثانوية العامة على التابلت شبجانب البابل شيت، والتى جاءت كالتالى "دلوقت التابلت أصبح غير ملزم ومعظم الطلاب يرغبون فى عدم تضيع وقتهم بالإضافة إلى طلاب كثيرة هكروا التابلت أو حملوا عليه مذكرات وكتب وكثير من الطلاب بخبرتهم يشككون في معرفة استخدام النت من عدمه في اللجان، ممكن نلغى موضوع التابلت، ويكون الحل في البابل شيت وفي ورقة الأسئلة وكده يبقى هناك وسيلتان لمراجعة إجابة الطالب وفي نفس الوقت تأمين اللجان، قائلا: نحن نحاول تقديم كل الطرق واختبارها ونسمع كل الآراء العاقلة.
وأضاف وزير التربية والتعليم: سوف ندرس التجربة الثالثة من كل النواحى، ونقرر بعدها الشكل النهائي للامتحانات، قائلا: هدفنا هو تعلم الطلاب وتنمية قدراتهم وراحة بال أولياء امورهم (قدر الإمكان) وإن شاء الله ستكون سنة رائعة لنا جميعا وللأبناء الأعزاء.
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