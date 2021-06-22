/636929/ملخص-أحداث-بطولة-أمم-أوروبا-اليوم-الثلاثاء-والمنتخبات-المتأهلة-للدور-الـ-16-و60-ألف-مشجع-في-نهائي-البطولة-يايا-توريه-يوضح-كيفية-الحفاظ-على-الكرة

شهد اليوم الثلاثاء علي العديد من الأحداث الأوروبية، في عالم كرة القدم، وبالأخص في بطولة أمم أوروبا 2020، في المجموعة الرابعة من البطولة، ليتأهل المنتخب الإنجليزي على حساب المنتخب التشيكي، ليقع في المركز الثالث في المجموعة، ويودع المنتخب الاسكتلندي البطولة بعد الفشل في تحقيق الفوز أمام المنتخب الكرواتي في الجولة الأخيرة، وموقف المنتخبات المتأهلة للدور الـ 16 في البطولة.

على الجانب الأخر في عالم كرة القدم شهدة الساحرة المستديرة في القارة العجوز، على العديد من الأحداث بجانب بطولة يورو 2020، وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، على عدد الجمهور الذي سيتم السماح به في مباريات نصف نهائي البطولة، وفي نهائي البطولة، والملعب الذي سيشهد على مباريات النهائيات لليورو 2020، وتقرير يايا توريه والذ جاء فيه يشرح طريقة كيفية الحفاظ على الكرة بمؤخرته، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الساحرة المستديرة في قارة أوروبا.

مباراة إنجلترا والتشيك

حقق منتخب إنجلترا الفوز علي غريمة القاري منتخب التشيك الفوز، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة أمم أوروبا 2020، في لقاء شهد عليه ملعب ويمبلي، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

جاء الهدف الأول في المباراة، والوحيد في اللقاء في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة لصالح المنتخب الإنجليزي، عن طريق رحيم ستيرلينج من خلال من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لجاك جريليش على الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء فأرسل كرة عرضية قابلها ستيرلينج من على القائم الثاني برأسية داخل الشباك.

مباراة كرواتيا واسكتلندا

انتهت احداث مباراة منتخب كرواتيا، ومنتخب اسكتلندا بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، لصالح كرواتيا، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة من بطولة أمم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء بين الفريقن ملعب هامبتون بارك باسكتلندا.

ويمبلي يستضيف 60 ألف

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عدد جمهور مبارتي نصف نهائي، ونهائي أمم أوروبا 2020، والتي سيشهد عليها ملعب ويمبلي بالعاصمة اللندنية بإنجلترا، والذي يبلغ عدد الحضور في المبارتين إلى 60 ألف مشجع.

وسيستضيف الملعب الوطني لإنجلترا خمس مباريات من الأدوار الإقصائية للبطولة، لكن (يويفا) أكد الأسبوع الماضي أن هناك خطة طوارئ في حالة إجبار المشجعين من خارج بريطانيا على الخضوع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام وفقا لبروتوكول فيروس كورونا هناك.

يايا توريه

‏كشف الإيفواري يايا توريه، عن المعاناه التي كانت تواجهه في بداية مسيرتة في كرة القدم، وكيفية التحكم والحفاظ على الكرة في أقدامة في حالة الضغط عليه من الخصم، وعن أشهر لاعبي كرة القدم في الفترة الحالية والتي يستخدمون هذه الطريقية في الحفاظ على الكرة، وجاء ذلك في تقرير قد نشرته له الصحيفية الإنجليزية الأثليتيك صباح اليوم الثلاثاء،