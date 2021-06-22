/636927/يورو-2020-كرواتيا-تسحق-اسكتلندا-بثلاثية-وتحتل-وصافة-المجموعة

انتهت احداث مباراة منتخب كرواتيا، ومنتخب اسكتلندا بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، لصالح كرواتيا، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج أبرز احداث اللقاء بين الفريقين.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة عن طريق نيكولا فلاسيتش، من خلال كرة عرضية من جهة اليمين مهدها رإيفان بيريسيتش بشكل رائع إلى نيكولا فلاسيتش المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى.

الهدف الثاني

جاء الهدف الثاني في المباراة لصالح المنتخب الاسكتلندي في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة من خلال تسديدة من كالوم مكجريجور لاعب منتهب اسكتلندا من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يمين المرمى.

وجاء الرد من المنتخب الكرواتي في الدقيقة الثانية والستون من عمر المباراة عن طريق لوكا مودريتش من خلال تسديدة رائعة بوجه القدم اليمنى الخارجي من لوكا مودريتش سكنت أقصى يمين المرمى.

الهدف الثالث

سجل المنتخب الكرواتي الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة عن طريق إيفان بريسيتش من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها لوكا مودريتش عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إيفان بيريسيتش برأسية من على القائم القريب سكنت يمين المرمى.

تشكيل منتخب كرواتيا:

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

في الدفاع: يوشكو جفارديول- دوماجوج فيدا- ديان لوفرين- سيمي فرساليكو

في الوسط: لوكا مودريتش- مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاسيتش

في الهجوم: إيفان بيريسيتش- نيكولا فلاسيتش- برونو بيتكوفيتش

يدخل المنتخب الإسكتلندي المباراة بتشكيل قوي أمام المنتخب الكرواتي، في محاولة الفوز وخطف ثلاث نقاط وتعزيز موقفه في المركز الثاني من المجموعة:

تشكيل منتخب اسكتلندا :

في حراسة المرمى: ديفيد مارشال

في الدفاع: كيران تيرني- جرانت هانلي- سكوت مكتوميناي

في الوسط: أندرو روبرتسون- ستيفن أودونيل- سيتوارت أرمسترونج- كالوم مكجريجور- جون ماكجين

في الهجوم: تشي أدامز- ليندون ديكيس