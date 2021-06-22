/636928/يورو-2020-إنجلترا-تنفرد-بصدارة-المجموعة-على-حساب-التشيك

حقق منتخب إنجلترا الفوز علي غريمة القاري منتخب التشيك الفوز، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة أمم أوروبا 2020، في لقاء شهد عليه ملعب ويمبلي، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

جاء الهدف الأول في المباراة، والوحيد في اللقاء في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة لصالح المنتخب الإنجليزي، عن طريق رحيم ستيرلينج من خلال من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لجاك جريليش على الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء فأرسل كرة عرضية قابلها ستيرلينج من على القائم الثاني برأسية داخل الشباك.

رفض الحكم المساعد في الدقيقة السادسة والثمانون من عمر المباراة الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي، بعد رفع رايته بداعي التسلل علي هيندرسون لاعب ليفربول، والذي شارك مع المنتخب الوطني في 60 مباراة ولم يسجل أي هدف حتى الأن.

موقف المنتخبين في المجموعة

حسم المنتخب الإنجليزي صدارته في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2020، برصيد 7 نقاط من أصل ثلاث مباريات، حقق من خلالها إنتصارين وتعادل في مباراة وحيده، وإحتل المنتخب التشيكي المركز الثالث في المدجموعة برصيد 4 نقاط من أصل ثلاث مباريات، حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر في مباراة، وحسم موقفه في الدور الـ 16 من البطولة كأفضل ثالث في المجموعات بجانب ثلاث منتخبات أخرى في المركز.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد .

في الدفاع: لوك شاو- هاري ماجواير- جون ستونز- كايل ووكر .

في الوسط: كالفين فيليبس- ديكلان رايس- بوكايو ساكا .

في الهجوم: جاك جريليش- هاري كين- رحيم سترلينج .

تشكيل التشيك جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: توماس فاكليك .

في الدفاع: يان بوريل- توماس كالاس- أوندريج سيلوستكا- فلاديمير كوفال .

في الوسط الدفاعي: توماس سوسيك- توماس هولز .

في الوسط الهجومي: فلاديمير داريدا- ياكوب يانكتو- لوكاس ماسوبوست .

في الهجوم: باتريك شيك .