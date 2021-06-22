رئيس حزب المؤتمر: مجلس الشيوخ أدى ما عليه.. ويضم كفاءات مميزة «صور»

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تحدث رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، الربان عمر المختار صميدة، عن أبرز الملفات السياسية والبرلمانية التى تشغل الرأى العام المصرى، وما تم طرحه فى الغرفة الثانية فيما يتعلق من قضايا مهمة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن اللقاء الذى جمع عضو مجلس الشيوخ، عمر المختار صميدة، بمدير التحرير محمود فايد، للحديث عن أبرز الملفات والقضايا البرلمانية.

عمر المختار صميدة: مجلس الشيوخ أدى ما عليه

وقال عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب المؤتمر، عمر المختار صميدة:« مجلس الشيوخ، أدى ما عليه فيما يتعلق بالنظر فى المواضيع المطروحة، ودراسة لأهم القضايا التى تم تناولها، ونسعى دائمًا إلى خدمة البلد بأكبر قدر ممكن».

عمر المختار صميدة: الغرفة الثانية تضم العديد من الكفاءات المميزة

وتابع عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب المؤتمر، عمر المختار صميدة، حديثه خلال ندوة دوت الخليج، قائلًا:" الغرفة الثانية تضم العديد من الكفاءات المميزة، التى تناولت خلال الفصل التشريعي الأول العديد من الموضوعات، وكان له دور مهم دراسة وسن الكثير من القوانين».

جاء ذلك خلال الندوة التى انعقدت فى موقع دوت الخليج، وذلك فى إطار مواصلة موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، عقد لقاءاته مع نواب مجلس الشيوخ، فى ضوء ما يتم بأروقته من مناقشات لملفات تهم المواطن والوطن.

وتناول اللقاء الذى أداره مدير التحرير، محمود فايد، آخر المستجدات المتعلقة بالساحة السياسية، ودور مجلس الشيوخ فى إثراء الحياة البرلمانية والسياسية، وأيضًا للحديث عن ثورة الثلاثين من يونيو وما حققته الدولة المصرية من إنجازات فى المجالات المختلفة، ولطرح رؤية الحزب المستقبلية حول الانتخابات المحلية.