عمر المختار بندوة دوت الخليج: ثورة 30 يونيو طلبت قائد.. وشهدت تكاتف من الجميع لأجل مصر

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دوت الخليج يرصد حوار النائب عمر المختار صميدة في ندوة دوت الخليج
ولفت الربان عمر مختار صميدة خلال لقاءه بندوة دوت الخليج، أن حزب المؤتمر من أوائل الأحزاب الذي قامت بعمل إتحادات للشباب ثم بعد ذلك انتهجت الاحزاب الاخرى هذا الامر، موضحا أن الشباب اصبح لهم كيان ومسار خاص بهم، أتاح لهم القدرة على الحديث بشكل جيد وافضل عن السابق.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة حقيقية، لانها جاءت بعد معاناة شعب أثبتت أن الشعب قادر على تحديد مصيره، موضحا أن الصورة التي خرجت بها أبهرت العالم حيث أنها ثارت على اشكال الظلم والفساد وكانت ضد تغيير الهوية الوطنية.
وأشار النائب عمر المختار صميدة إلى أن ثورة 30 يونيو طلبت قائد قادر على تحقيق حلمها، حيث أن الإخوان أستولوا على السلطة بعد 2011، ولكن 30 يونيو قامت من اجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة التي شهدتها الدولة حينئذ والحصول على قائد كبير بحجم الدولة المصرية، والقيادة ترسمت في شخصية القائد عبد الفتاح السيسي، وقام الشعب بتفويضة، ثم بعد ذلك ساد الامل لدى المصريين.
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