أثناء لقائه بمختار جمعة .. رئيس البرلمان العربي يشيد بإنجازات السيسي عربيا ودوليا

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والسفيرمختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي والنائبة سحر البزار رئيس منتدى شباب البرلمانيين الدولي، وذلك لبحث مواصلة التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكل من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي وبخاصة في مجال المؤتمرات والمنتديات الفكرية والثقافية، وفيما يتصل بترسيخ قيم المواطنة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح الديني والسلام الإنساني والعيش المشترك . وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإنجازاته العظيمة على المستوى الوطني والعربي والدولي . وقد أهدى معالي وزير الأوقاف ضيوفه بعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من أهمها : "مشروعية الدولة الوطنية، الكليات الست، هويتنا الواقية في زمن العولمة، فقه الدولة وفقه الجماعة"، ودار النقاش حول مضمونها , وهو ما أشاد به الضيوف الكرام .

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