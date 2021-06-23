تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية حال محاولته تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة المخبأة داخل السيارة قيادته أثناء عبوره من الجهة الشرقية ، وعُثر بداخل السيارة على 756 طربة لمخدر الحشيش، 247 لفافة مختلفة الأحجام من نبات البانجو المخدر، كمية كبيرة من جوهر الأفيون المخدر وزنت 5 كيلو جرام تقريباً، هاتف محمول، مبلغ مالى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية تعلن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل إحدى السيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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