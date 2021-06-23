"الرقابة الإدارية" تنشر فيلما تسجيليا عن تطور دورها فى مكافحة الفساد

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيلما تسجيليا عن فعاليات الندوة التي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عن تطور دور الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية بمناسبة احتفالات الهيئة بعيدها السابع والخمسون.

ونظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء ندوة تثقيفية تحت عنوان «تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية»، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو1964.

وتتضمن الندوة عدد من المحاور الرئيسية الهامة من بينها: نشأة الرقابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان، والتطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، ودور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما فى دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، وأخيرًا مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وأبرز نتائجها. وتشهد الندوة التثقيفية حضور أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ولفيف من الوزراء ورؤساء جهات إنفاذ القانون وممثلي المنظمات العربية، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية وممثلي الأوقاف والكنيسة المصرية.