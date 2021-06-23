/636932/أحمد-مجاهد-مباراة-الأهلي-والترجي-التونسي-بدون-جمهور-تفاصيل

أكد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وصول رد من وزارة الداخلية برفض طلب النادي الأهلي بحضور جماهيره أمام الترجي التونسي السبت المقبل، ويستعرض دوت الخليج تصريحات رئيس الجبلاية، حول موقف الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي والترجي بلقء إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أملاً في الوصول إلى المباراة النهائية للموسم الثاني توالياً.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية :"تقدمنا بطلب النادي الأهلي إلى الجهات الأمنية حول حضور عدد من الجماهير أمام الترجي، لكن وصلنا الرد بالرفض".

وأضاف مجاهد :"أرسلنا الرد الأمني إلى النادي الأهلي، قد تكون الرؤية أكثر وضوحاً لدى الأمن، وقد تكون هناك أسباب صحية أيضاً وراء القرار، وفي النهاية وزير الشباب والرياضة على دراية بكافة التفاصيل".

رد الأمن

وأنهى مجاهد :"إذا كانت الظروف تسمح بحضور الجماهير، بالتأكيد الأمن كان سيوافق على ذلك، وندعم النادي الأهلي من أجل التأهل إلى النهائي وتحقيق اللقب".

وخاض الأهلي مواجهة الذهاب ضد الترجي في ملعب رادس بتونس بحضور جماهيري، لينجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف ليصبح أقرب إلى المباراة النهائية من منافسه حتى الآن.