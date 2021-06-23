/636935/عمر-المختار-صميدة-تنسيقية-شباب-الأحزاب-تمكين-حقيقي-للشباب-ووجودهم-بالحكومة-يقضى-على-البيروقراطية

فى حوار ثرى جرى فى موقع دوت الخليج، قدم عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب المؤتمر، الربان عمر المختار صميدة، العديد من الإجابات التى تشغل الرأى العام المصرى.

حديث رئيس حزب المؤتمر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتحدث عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب المؤتمر، النائب عمر المختار صميدة، عن مرور 3 سنوات عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث قال:« علاقتي بالتنسيقية بدأت أول ما خرجت الفكرة، وحزب المؤتمر من البداية دائمًا مهتم بالشباب، وأفرزنا شباب كتير».

رئيس حزب المؤتمر يثنى على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأكاديمية الوطنية للتدريب

وتابع عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب المؤتمر، النائب عمر المختار صميدة، حديثه خلال ندوة دوت الخليج:" تنسيقية شباب الأحزاب والأكاديمية الوطنية، هما ثمار الجمهورية الجديدة، إذ يمثلان مفرزتان للمستقبل، فالتنسيقية تضم شباب سياسي يتقن العمل السياسي، خارج من أحزاب أو شباب مهتم بالشأن السياسي، وقد مارس السياسة فى الفترة الماضية، ويمكن ثقل شباب الأحزاب من خلال التنسيقية ثقلًا سليمًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب المؤتمر، عمر المختار صميدة، حديثه قائلًا:" الأكاديمية الوطنية تُثقل الشاب فى العمل الإدراى ومن له ارتباط فى السياسة أيضًا، حيث يتوافر لديها التدريب السليم وتضم أعلى تكنولوجيا مستخدمة، وبالتالى هؤلاء الشباب خريجي الأكاديمية مؤهلين بأعلى درجة".

واستكمل رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، عمر المختار صميد، حديثه قائلًا:" بدلًا من أن يتم تخريج 500 شباب من الأكاديمية الوطنية للتدريب، يمكن تخريج 5000، فتكون المساحة أكبر، ويمكن أن يحدث هذا بتمديد الفاعلية بالأحزاب، ومن ثم تزيد القاعدة الشبابية من هذا النوع، والذى يمكنه أن يتولى الوظائف القادمة».

تنسيقية شباب

وأشار عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب المؤتمر، عمر المختار صميدة، إلى أن هذه الآلية نتحاشى من خلالها البيروقراطية الشديدة والدولة العميقة، ومن ثم ننتقل بمصر من إلى، وهذا أمر يعود على الشعب».

وأختتم رئيس حزب المؤتمر حديثه قائلًا:" التنسيقية بها كوادر شبابية تؤدى عملها بشكل احترافي، وتخلوا من التلقائية حيث أن حديث نوابها دائمًا مدروس، إذ تضم مجموعة مميزة من الشباب".