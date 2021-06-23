/636936/انفراد-فوزي-البنزرتي-يرسل-مندوبيه-للتفاوض-على-تدريب-الزمالك-أو-بيراميدز-صور

نشرت صحيفة الرياضية التونيسيه أمس الثلاثاء خبر موثق بصورة عقد، من التونسي فوزي البنزارتي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، يشير إلي تعاقدة مع وكيل مصري في كرة القدم ليتواصل ويجد طريقة في الوصول لتدريب نادي الزمالك أو بيراميدز، ويستعرض دوت الخليج وثيقة الجريدة التونيسية.

بالرغم ان عقد فوزي البنزارتي متواصل مع نادي الوداد البيضاوي المغربي كلف المدرب البنزرتي وكيلا مصريا للتفاوض مع ناديي الزمالك و بيراميدز وذلك وفق وثيقة مسربة.

كارتيرون مع الزمالك

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بتأهل الفريق للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاصة بثنائية دون رد في دور الثمانية للبطولة.

أضاف كارتيرون في تصريحات بعد المباراة أنه سعيد بأداء اللاعبين خلال اللقاء ولكن الفريق كان بإمكانه إنهاء الشوط الأول متقدما، مشيدا بتألق جنش في مباراة اليوم وتصديه لفرص محققة للفريق المنافس على مدار الشوطين.

كما أكد المدير الفني للزمالك أن مستوى اللاعبين تطور في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، مضيفا أن الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين جيدة في الفترة الماضية .

وأوضح كارتيرون أن هناك ضغطا كبيرا على إمام عاشور لاعب وسط الفريق خاصة أن الجمهور يراه بديل ساسي.. موضحا أن اللاعب ظهر بمستوى أفضل في الشوط الثاني للمباراة.

تدريبات بدينه

وألمح كارتيرون إلى أن هناك تركيزا على تدريبات بدنية لبعض اللاعبين في الفترة المقبلة للوصول بهم لأفضل مستوى، مشددا على أن بطولة الكأس مهمة للزمالك ويسعى للتتويج بها.

وأثنى المدير الفني للفارس الأبيض بقرار مجلس الإدارة بتجديد عقد محمود حمدي الونش مبديا سعادته باستمرار اللاعب لفترة أطول.

الزمالك ومصر المقاصة

حقق الزمالك الفوز على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز فريق القلعة البيضاء مركز في المراكز الأربعة في الدور النصف نهائي للبطولة، في لقاء شهد عليه ستاد السويس الجديد.