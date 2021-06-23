/636937/حقوق-النواب-في-زيارة-للإسكندرية-لتفقد-مشروع-بشاير-الخير-وحياة-كريمة-اليوم

تتوجه صباح اليوم الأربعاء ، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان الي محافظة الاسكندرية لتفقد مشروع بشاير الخير وحياة كريمة بمحافظة الإسكندرية يوم الاربعاء والخميس ٢٣ و ٢٤ يونيو ٢٠٢١ .

دوت الخليج ترصد زيارة لجنة حقوق الانسان لمحافظة الاسكندرية وتشكل الزيارة لقاء السيد اللواء محمد الشريف - محافظ الاسكندرية والسيد الواء فهمى هيكل - قائد المنطقه الشمالية والسيد اللواء احمد العزازي - مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات. حيث انه سيتم عمل عرض لمراحل مشروع بشاير الخير بعيط العمل من حيث الآسر المستفيدة من الكشروع وكذلك الخدمات المقدمة به. يعقب العرض ، التوجه الي المشروع لتفقدالمراحل الجديدة بشاير الخير - غيط العنب . ثم تتوجه اللجنة يوم الخميس الي برج العرب لتفقد مشروع حياة كريمة برفقة الدكتورة جاكلين عازر - نائب محافظ الاسكندرية.

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