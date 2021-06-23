أسوان: انطلاق حملة اكشف واطمن للفحص الطبى الشامل المجانى بمركز إدفو

وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحملة أطلقتها هيئة الرعاية الصحية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة، ويتم تنفيذها من خلال عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء المحافظة يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً للكشف المجانى على المواطنين.
وأوضح حنفى، أن الحملة بدأت فعالياتها فى الأول من يونيو الجارى وتستمر حتى نهاية الشهر وتهدف إلى الكشف المجانى على المواطنين فى المناطق البعيدة والمترامية الأطراف بمحافظة أسوان، وذلك تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.
وشار إلى أن الحملة تشمل توقيع الكشف الطبى فى تخصصات طبية تتضمن (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائى، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن ).
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