صور - وزير الطيران يشهد احتفالية تصنيع أول راديو سوند مصرى لقياس الطقس

جدة - نرمين السيد - شارك الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، مساء أمس الثلاثاء، فى الاحتفالية التى أقامتها جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بمناسبة الانتهاء من المشروع البحثى لتصميم وتصنيع أول نظام مصرى لقياس عوامل الطقس فى طبقات الجو العليا والمسمى بـ الراديو سوند.





حضر الاحتفالية، الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة MSA ، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وباسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدنى للشؤون الدولية والإعلام، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير التعليم العالى للمشروعات القومية والاستراتيجية.

يأتى هذا الإحتفال فى ضوء التنسيق المستمر والتعاون الفعال بين وزارة الطيران المدنى، ووزارة التعليم العالى من خلال فتح مجالات التعاون والتدريب مع عديد من الأكاديميات والجامعات المصرية، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA من أجل تصميم وتنفيذ عدد من الأنظمة و الأجهزة الإلكترونية الدقيقة لصالح الهيئة لتكون صناعة مصرية كاملة بتشجيع الطلاب وفتح فرص جديدة أمام المبتكرين باختراع أنظمة تكنولوجية مصرية حديثة.

وتضمن البروتوكول الذى تم عقده بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية و جامعة أكتوبر تصميم و تصنيع نظام قياس عوامل الطقس بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

جدير بالذكر، أن الراديو سوند عبارة عن جهاز إلكترونى دقيق يحمل بالونا لقياس عوامل الطقس حتى ارتفاع 30 كم، ومدى حتى 300 كم ويقوم بإرسال البيانات إلى محطة استقبال أرضية، والتى تستخدم هذه البيانات للتحليل والتنبؤ بالتغيرات الجوية وتقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستيراد عدة آلاف من الجهاز سنويا بمبالغ كبيرة بالعملة الصعبة.

وخلال الاحتفال، تفقد الطيار محمد منار والمشاركين فى الاحتفالية معرض المشروعات البحثية التطبيقية والذى احتوى على عديد من المنتجات المتنوعة والأجهزة الإلكترونية الدقيقة فى مجالات المياه والزراعة والصناعة والبيئة والتى نفذتها الجامعة لصالح عدد من الوزارات وجهات المجتمع المدنى.

وتم تسليم 12 جهاز راديو سوند ومحطتان أرضيتان وحزمة برامج لتحليل البيانات والتنبؤ من تصميم وصناعة مركز التميز العلمى بالجامعة حيث أنه من المقرر البدء فى التصنيع الكمى للنظام لتلبية المطالب المحلية وكذلك التسويق الدولى وخاصة فى النطاق الإقليمى بداية من العام القادم.

ومن جانبه، وجه وزير الطيران الشكر لإدارة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مشيرا إلى أنه يعد حدثاً غير مسبوق فى مصر وبأيادٍ مصرية قادرة على المنافسة بدخول مصر فى سباق مجالات التكنولوجيا الحديثة بتصميم و تصنيع الأنظمة الإلكترونية الدقيقة.