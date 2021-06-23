وكالة الفضاء : تصنيع قمر صناعى مصرى وإطلاقه خلال عامين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن محمود، عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، أن منظومة الفضاء تلقت دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يمثل وعى القيادة السياسية لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، والتى تحقق أهدافها على المدى الطويل.





وأشار عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات لـ برنامج المواجهة، والذى يعرض على قناة إكسترا نيوز الفضائية، أن مصر بها إمكانيات صناعية ضخمة تمكنها من إنشاء قمر صناعى مصرى بالكامل 100%، معلنا أنه ستيم تصنيع القمر الصناعى وإطلاقه خلال عامين. وأضاف أن استخدام تكنولوجيا الفضاء هى المستقبل القريب، وهناك ضرورة لكيفية توظيف تكنولوجيا الفضاء لتحقيق أهدافنا، لافتا إلأى أن القمر الجديد سيساعد فى مشروع تطوير الريف المصرى، ومبادرة حياة كريمة.

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