طقس الأربعاء.. ارتفاع طفيف لـ درجات الحرارة ورياح نشطة أحيانا.. القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ويسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. حالة الطقس اليوم وكشف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 36 22 الإسكندرية 30 20 وادى النطرون 33 21 طنطا 34 22 شبين الكوم 34 22 دمنهور 33 21 بلطيم 29 20 مطروح 28 21 السلوم 34 20 سيوة 37 21 بورسعيد 31 23 دمياط 30 21 الزقازيق 34 22 المنصورة 34 21 الإسماعيلية 34 20 السويس 33 21 العريش 32 20 رفح 31 20 رأس سدر 34 24 نخل 34 16 نويبع 37 26 طابا 33 20 كاترين 32 17 الطور 34 24 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 38 27 مرسى علم 37 26 الفيوم 36 22 بنى سويف 37 21 المنيا 37 23 أسيوط 39 24 سوهاج 40 24

قنا 40 25 الأقصر 41 25 أسوان 42 26 إدفو 43 26 أبو سمبل 42 25 الوادى الجديد 42 26 شلاتين 35 26 حلايب 34 28

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