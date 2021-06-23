صورة .. ظهور القمر الدامى فى سماء القاهرة

جدة - نرمين السيد - وخلال هذه الظاهرة الكونية تقع الأرض بين الشمس والقمر، ليغطى ظل كوكب الأرض أحمر اللون قرص القمر الذى ظهر وكأن لونه أحمر قان. وفى هذا السياق، شاهد سكان عديد من دول العالم تلك الظاهرة الفريدة والنادرة فى سماء بلادهم.

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