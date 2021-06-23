فيديو .. أهم ملامح قانون فصل متعاطى المخدرات من موظفى الحكومة

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال حوارها مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن ما يشاع عن أن هذا القانون لإنهاء خدمة الموظفين بالدولة، منافٍ تماما للحقيقة، بدليل وجود مهلة 6 أشهر بل تطبيق القانون.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة، أن من أهم ملامح القانون، هو القضاء على تعاطى المخدرات، لما يترتب على ذلك من آثار بشأن تأدية الموظف للخدمة، وتلقى المواطن لهذه الخدمة، ومنها أيضًا ما يتعلق بأرواح المواطنين حينما يكون الموظف سائق قطار أو أى وسيلة نقل عامة.