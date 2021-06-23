عميد طب طنطا: تعافى سيدة خلال 24 ساعة بعد استئصال ورم نادر

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن صعوبة هذه العملية الجراحية تكمن لكونها فى مكان حساس جدًا حيث كان الورم يمس أحد الأوعية الدموية الهامة جدًا للمخ وموجود فى مكان ضيق جدًا بقاع الجمجمة تحيطه عدد من أعصاب المخ الرئيسية.

وأضاف الدكتور أحمد غنيم، أن هذه السيدة وعمرها 48 عامًا، كانت تشكو من سماع طنين أو دق فى أذنها واتضح إصابتها بالورم فى هذه الأماكن بعد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية.

وتابع: "الورم كان محتاج تعاون بين جَرَّاحى الرقبة وجَرَّاحى قاع الجمجمة، كما تم إجراء قسطرة مخية لغلق الشرايين التى تغذى الورم وتم استئصال الورم من خلف الأذن وكذلك جزء من قاع الجمجمة فى عملية استغرقت عشر ساعات".

واستكملعميد طب طنطا: "المريضة وضعت تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة فقط والحمد لله هى النهاردة بتتمشى فى غرفتها العادية ولا يوجد لديها أى مضاعفات"