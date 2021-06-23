حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 24-6-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 24/6/2021

مهنياً: علم الفلك اليوم يتطلب منك تصحيح أو تعديل أو تصحيح بعض الأخطاء السابقة للاستفادة منها مستقبلاً.

عاطفياً: الشريك يريد منك أن تنتبه له ، لا تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع ، ولا تتحدث كثيراً عن نفسك

صحياً: من غير المناسب إهمال موضوع الصحة على حساب العمل اللانهائي. فكر في صحتك

حظك اليوم برج الثور الخميس 24/6/2021

مهنياً: اليوم يزيل غموض الماضي ، ويضيء علم الفلك طريقك ويجعلك أكثر انسجاما مع البيئة المهنية.

عاطفياً: لا تعرض على الشريك أكثر مما يطلب منك ، لأنه راضٍ عما تقدمه له من المودة والحب.

صحياً: الاعتدال في التمرين هو الحل الأفضل ، وكل الباقي غير إيجابي

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 24/6/2021

مهنياً: تبدأ اليوم دورة جديدة ومثمرة من التبادلات الفكرية والمهنية الواعدة ، حيث يعدك المنجم بمكاسب مالية جيدة.

عاطفياً: انخفاض ملحوظ في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمر يسوء

صحياً: من الأفضل أن تبتعد عن الأشخاص المستفزين خصوصاً وأنت سريع الغضب

حظك اليوم برج السرطان الخميس 24/6/2021

مهنياً: يتعلق هذا اليوم بإحراز تقدم في أشياء معينة واستقطاب فرص جيدة في مجالك المهني.

عاطفياً: ابحث عن الأشياء المشتركة التي يمكنك فعلها مع من تحب. لا تحاول استبعاده من القرارات المصيرية

صحياً: التقليل من المشروبات الغازية قدر الإمكان وخاصة مع الطعام

حظك اليوم برج الأسد الخميس 24/6/2021

مهنياً: التأخر عن الندم لا يجدي ، فالأفضل أخذ زمام المبادرة لتصحيح الأخطاء قبل دفع ثمنها غالياً.

عاطفياً: الراحة الإجبارية مهمة ، خاصة إذا كانت مصحوبة بهدنة غير متوقعة مع الشريك ، لإحيائها.

صحياً: أنت في أفضل حالاتك من الخارج ، لكن من الداخل هناك عوامل تستنزفك نفسياً

حظك اليوم برج العذراء الخميس 24/6/2021

مهنياً: تتلقى رسالة أو أشياء تشرق في منطقة نشاطك ، ويعود الماء إلى مساره الطبيعي ، خاصة مع الزملاء .

عاطفياً: لا تكن متشائماً أمام الشريك ، بل أظهر له دائماً الجانب الإيجابي الذي يثق به فيك.

صحياً: صحتك تتحسن أكثر فأكثر ، وبدأت تشعر بنتيجة نشاطك لبعض الوقت

حظك اليوم برج الميزان الخميس 24/6/2021

مهنياً: هذا اليوم يريحك من بعض الالتباسات والغموض ويزيل الغموض السابق ويسود الرضا في مجالك العملي.

عاطفياً: قد تجد نفسك مجبراً على اتخاذ قرارات مهمة ، لكن العقبة هي رفض الشريك لتلك القرارات.

صحياً: أمام الأكل اللذيذ ، الجميع معرض للإغراء ، لكن القليل من الإرادة يمنع ذلك

حظك اليوم برج العقرب الخميس 24/6/2021

مهنياً: تتلقى أخباراً سارة تجعلك سعيداً وتحررك بعد حالة الترقب والانتظار الطويل التي سادت وقتك ، رقم حظك لهذا اليوم برج العقرب هو 5.

عاطفياً: أنت تعيش في أجواء رائعة ولن تربكك الأشياء ولن تشعر بالضياع وعدم الاستقرار

صحياً: قد تشعر بإرهاق غير طبيعي وتشعر بعدم القدرة على القيام بأي نشاط

حظك اليوم برج القوس الخميس 24/6/2021

مهنياً: كن حذرًا للغاية واحذر من الخلافات أو المعارك وابقى على الهامش. أنصحك بعدم تغيير الاتجاه ، لأن الوقت ليس جيدًا. رقم حظك لهذا اليوم ، برج القوس ، هو 2

عاطفياً: لا تسعى إلى فرض إرادتك أو إظهار قوتك للشريك وتأجيل المبادرات

صحياً: يمكن أن تنخفض المعنويات والشعور بالتعب والإرهاق والقلق النفسي

حظك اليوم برج الجدي الخميس 24/6/2021

مهنياً: هذا اليوم يصحح بعض الأخطاء أو يجعلك تلتقط الفجوات في الأرقام ، ويجلب لك الشعور بالراحة. رقم حظك لهذا اليوم ، برج الجدي ، هو 9.

عاطفياً: تعرف على من تحب ولا تهمل مشاعره أكثر من ذلك. ادعمه بجانبه لحل بعض المشاكل

صحياً: تجنب صعود السلالم قدر الإمكان إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب

حظك اليوم برج الدلو الخميس 24/6/2021

مهنياً: تصحح بعض الأخطاء ، وهذا اليوم مناسب لبدء مشاريع جديدة في مجالك العملي والتألق فيه.

عاطفياً: أنت تفتقد من تحب بسبب حرصهم عليك خلال هذا اليوم وتطمح للبقاء بالقرب منهم لأطول فترة ممكنة

صحياً: يساعد وقت الفراغ والنزهات مع الأصدقاء في تقليل التوتر وصعوبات الحياة

حظك اليوم برج الحوت الخميس 24/6/2021

مهنياً: الأمور تتحسن تدريجياً ، وبعضها ينشط لإظهار حقيقة أن نافذة حاولت محوها في الماضي.

عاطفياً: الاندفاع إلى الشريك لا يفيدك بشيء ، فقد تشعر بالوحدة إذا اتخذت قرار الانفصال عنه

صحياً: قد تحتاج في بعض الأحيان إلى الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية ، لكن عليك توخي الحذر مع النتائج