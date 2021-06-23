حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 24-6-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 24/6/2021
مهنياً: علم الفلك اليوم يتطلب منك تصحيح أو تعديل أو تصحيح بعض الأخطاء السابقة للاستفادة منها مستقبلاً.
عاطفياً: الشريك يريد منك أن تنتبه له ، لا تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع ، ولا تتحدث كثيراً عن نفسك
صحياً: من غير المناسب إهمال موضوع الصحة على حساب العمل اللانهائي. فكر في صحتك
حظك اليوم برج الثور الخميس 24/6/2021
مهنياً: اليوم يزيل غموض الماضي ، ويضيء علم الفلك طريقك ويجعلك أكثر انسجاما مع البيئة المهنية.
عاطفياً: لا تعرض على الشريك أكثر مما يطلب منك ، لأنه راضٍ عما تقدمه له من المودة والحب.
صحياً: الاعتدال في التمرين هو الحل الأفضل ، وكل الباقي غير إيجابي
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 24/6/2021
مهنياً: تبدأ اليوم دورة جديدة ومثمرة من التبادلات الفكرية والمهنية الواعدة ، حيث يعدك المنجم بمكاسب مالية جيدة.
عاطفياً: انخفاض ملحوظ في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمر يسوء
صحياً: من الأفضل أن تبتعد عن الأشخاص المستفزين خصوصاً وأنت سريع الغضب
حظك اليوم برج السرطان الخميس 24/6/2021
مهنياً: يتعلق هذا اليوم بإحراز تقدم في أشياء معينة واستقطاب فرص جيدة في مجالك المهني.
عاطفياً: ابحث عن الأشياء المشتركة التي يمكنك فعلها مع من تحب. لا تحاول استبعاده من القرارات المصيرية
صحياً: التقليل من المشروبات الغازية قدر الإمكان وخاصة مع الطعام
حظك اليوم برج الأسد الخميس 24/6/2021
مهنياً: التأخر عن الندم لا يجدي ، فالأفضل أخذ زمام المبادرة لتصحيح الأخطاء قبل دفع ثمنها غالياً.
عاطفياً: الراحة الإجبارية مهمة ، خاصة إذا كانت مصحوبة بهدنة غير متوقعة مع الشريك ، لإحيائها.
صحياً: أنت في أفضل حالاتك من الخارج ، لكن من الداخل هناك عوامل تستنزفك نفسياً
حظك اليوم برج العذراء الخميس 24/6/2021
مهنياً: تتلقى رسالة أو أشياء تشرق في منطقة نشاطك ، ويعود الماء إلى مساره الطبيعي ، خاصة مع الزملاء .
عاطفياً: لا تكن متشائماً أمام الشريك ، بل أظهر له دائماً الجانب الإيجابي الذي يثق به فيك.
صحياً: صحتك تتحسن أكثر فأكثر ، وبدأت تشعر بنتيجة نشاطك لبعض الوقت
حظك اليوم برج الميزان الخميس 24/6/2021
مهنياً: هذا اليوم يريحك من بعض الالتباسات والغموض ويزيل الغموض السابق ويسود الرضا في مجالك العملي.
عاطفياً: قد تجد نفسك مجبراً على اتخاذ قرارات مهمة ، لكن العقبة هي رفض الشريك لتلك القرارات.
صحياً: أمام الأكل اللذيذ ، الجميع معرض للإغراء ، لكن القليل من الإرادة يمنع ذلك
حظك اليوم برج العقرب الخميس 24/6/2021
مهنياً: تتلقى أخباراً سارة تجعلك سعيداً وتحررك بعد حالة الترقب والانتظار الطويل التي سادت وقتك ، رقم حظك لهذا اليوم برج العقرب هو 5.
عاطفياً: أنت تعيش في أجواء رائعة ولن تربكك الأشياء ولن تشعر بالضياع وعدم الاستقرار
صحياً: قد تشعر بإرهاق غير طبيعي وتشعر بعدم القدرة على القيام بأي نشاط
حظك اليوم برج القوس الخميس 24/6/2021
مهنياً: كن حذرًا للغاية واحذر من الخلافات أو المعارك وابقى على الهامش. أنصحك بعدم تغيير الاتجاه ، لأن الوقت ليس جيدًا. رقم حظك لهذا اليوم ، برج القوس ، هو 2
عاطفياً: لا تسعى إلى فرض إرادتك أو إظهار قوتك للشريك وتأجيل المبادرات
صحياً: يمكن أن تنخفض المعنويات والشعور بالتعب والإرهاق والقلق النفسي
حظك اليوم برج الجدي الخميس 24/6/2021
مهنياً: هذا اليوم يصحح بعض الأخطاء أو يجعلك تلتقط الفجوات في الأرقام ، ويجلب لك الشعور بالراحة. رقم حظك لهذا اليوم ، برج الجدي ، هو 9.
عاطفياً: تعرف على من تحب ولا تهمل مشاعره أكثر من ذلك. ادعمه بجانبه لحل بعض المشاكل
صحياً: تجنب صعود السلالم قدر الإمكان إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب
حظك اليوم برج الدلو الخميس 24/6/2021
مهنياً: تصحح بعض الأخطاء ، وهذا اليوم مناسب لبدء مشاريع جديدة في مجالك العملي والتألق فيه.
عاطفياً: أنت تفتقد من تحب بسبب حرصهم عليك خلال هذا اليوم وتطمح للبقاء بالقرب منهم لأطول فترة ممكنة
صحياً: يساعد وقت الفراغ والنزهات مع الأصدقاء في تقليل التوتر وصعوبات الحياة
حظك اليوم برج الحوت الخميس 24/6/2021
مهنياً: الأمور تتحسن تدريجياً ، وبعضها ينشط لإظهار حقيقة أن نافذة حاولت محوها في الماضي.
عاطفياً: الاندفاع إلى الشريك لا يفيدك بشيء ، فقد تشعر بالوحدة إذا اتخذت قرار الانفصال عنه
صحياً: قد تحتاج في بعض الأحيان إلى الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية ، لكن عليك توخي الحذر مع النتائج
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