مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها المواجهة النارية بين المنتخبين البرتغالى والفرنسى ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2020".

ويرصيد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات يورو 2020 والقنوات الناقلة

تقام مباراة سلوفاكيا أمام إسبانيا والتي من المقرر غقامتها في تمام السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max.

تقام مباراة السويد أمام منتخب بولندا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعةالسادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max.

تقام مباراة منتخب ألمانيا أمام نظيرة المجر والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max

تقام مباراة منتخب البرتغال أمام فرنسا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كوبا أمريكا

تقام مباراة منتخب الإكوادور أمام نظيرة بيرو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة beIN Sports HD 5 Max

تقام مباراة منتخب كولومبيا أمام نظيرة البرازيل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية فجر الخميس – على قناة beIN Sports HD 5 Max.

حقق منتخب إنجلترا الفوز علي غريمة القاري منتخب التشيك الفوز، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة أمم أوروبا 2020، في لقاء شهد عليه ملعب ويمبلي، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

جاء الهدف الأول في المباراة، والوحيد في اللقاء في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة لصالح المنتخب الإنجليزي، عن طريق رحيم ستيرلينج من خلال من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لجاك جريليش على الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء فأرسل كرة عرضية قابلها ستيرلينج من على القائم الثاني برأسية داخل الشباك.

انتهت احداث مباراة منتخب كرواتيا، ومنتخب اسكتلندا بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، لصالح كرواتيا، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة من بطولة أمم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء بين الفريقن ملعب هامبتون بارك باسكتلندا.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عدد جمهور مبارتي نصف نهائي، ونهائي أمم أوروبا 2020، والتي سيشهد عليها ملعب ويمبلي بالعاصمة اللندنية بإنجلترا، والذي يبلغ عدد الحضور في المبارتين إلى 60 ألف مشجع.