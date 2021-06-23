أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021

جدة - نرمين السيد - برلين

يشارك وزير الخارجية سامح شكرى، فى مؤتمر "برلين- 2" حول ليبيا، الذى تنطلق فاعلياته بالعاصمة الألمانية برلين، تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة، حيث سيؤكد خلال مشاركته فى المؤتمر موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبى الشقيق فى بناء مستقبل أفضل.

القاهرة

تُسير شركة "مصر للطيران"، 56 رحلة جوية دولية وداخلية؛ لنقل 4979 راكبا لوجهات مختلفة، تكون الرحلات الدولية فيها بمعدل 37 رحلة، بالإضافة إلى 12 رحلة داخلية، و7 رحلات شحن جوى.

القاهرة

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مؤتمرًا تفاعليا عن بعد بعنوان "دور الإدارة العامة العربية فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا"، بمناسبة يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة الذى يحتفل فيه فى يوم 23 يونيو من كل عام.

القاهرة

تنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، التى تقام فى القاهرة، وينظمها الاتحاد العربى لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

المنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية بقرية أولاد الشيخ، بمركز مغاغة، على مدى يومين متتاليين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.