إنفوجراف.. تطور بارز فى أداء البحث العلمى فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا حول جهود الوزارة فى العمل على نشر ثقافة العلوم والابتكار، وكذلك الأنشطة المتميزة للمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مدار السبع سنوات الماضية.

ففى مجال نشر ثقافة العلوم والابتكار، أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق الدورة الخامسة لجامعة الطفل، وكذلك إطلاق مسابقة الفيزياء للطلاب بالمدارس، فضلا عن انضمام جامعة الطفل كعضو رسمى ضمن الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل.

وذكر التقرير أنه تم إطلاق معرض القاهرة الدولى فى نسخته السادسة عام 2019 بمشاركة دولية من 26 دولة على مستوى العالم، وتجاوز عدد الابتكارات المعروضة 2.000 اختراع وابتكار من مصر والدول العربية والإفريقية والأجنبية.



وأشار التقرير إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ 635 مشروعًا بمجالات الطاقة والمياه والصحة والاتصالات والزراعة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والبيئة والصناعات الاستراتيجية، وذلك فى إطار تعزيز دور البحث العلمى فى تطوير المرافق العامة والتحسين البيئي، بإجمالى تمويل 992 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تصنيع محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية بشلاتين، بالإضافة إلى إنشاء محطة المركزات الشمسية فى بلبيس بمنحة من الاتحاد الأوروبى بلغت نحو 2 مليون يورو، لتستخدم فى توليد الكهرباء وتبريد الهواء.

وأفاد التقرير أنه تم إنشاء المعمل المصرى الصينى بسوهاج لتصنيع الخلايا بالتعاون مع الصين، والذى يعتبر أول معمل لتصنيع الخلايا فى مصر والشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى تدشين المدرسة الدولية الثالثة فى علم الأطياف فبراير 2021، بهدف نشر الوعى والثقافة العلمية المتعلقة بتطبيقات الأطياف.

وفى مجال أنشطة المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أشار التقرير إلى استضافة وكالة الفضاء الإفريقية، وتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز علوم الفضاء وتحليل البيانات بجامعة طوكيو، وضم مصر لمدرسـة علوم الفضاء الدولية "World Space School"، والتى تم إنشائها بواسطة جامعة طوكيو، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمى ومركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة لتنفيذ المشروع القومى للجينوم المرجعى للمصريين.

وأشار خالد عبد الغفار إلى أهمية التعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والأجهزة المختلفة فى الدولة، وكذلك الاستفادة من الخبرات الدولية والتعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية العالمية المرموقة؛ للنهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن الوزارة تنفذ حاليًا سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مؤكدا أنها تعمل فى تعاون دائم ومستمر مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.