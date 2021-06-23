توجيه السيسى بالتعاون مع المؤسسات الدولية لتمويل التنمية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الرئيسية وتحت عنوان "التعاون مع المرسسات الدولية فى تمويل التنمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولى الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، بالتوازى مع الالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية، بشروط تفضيلية منخفضة التكاليف، وذات فترات سماح ميسرة، والاستخدام الأمثل لحزم التمويل وحوكمة إدارتها، لتعظيم الاستفادة منها، مع إيلاء أهمية متزايدة لتوطين الصناعة، والاستثمار فى رأس المال البشرى، علاوة على تعزيز التمويل الموجه لمشروعات تغير المناخ والبيئة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة قوله "إن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولى فى التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية الدولية، إذ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز محاور التفاعل مع شركاء التنمية، خاصة ما يتعلق بالقروض وحزم التمويل المتفق عليها والجارى التفاوض عليها، بما فيها موقف التفاوض حول استراتيجية التعاون الجديدة مع الاتحاد الأوروبى للفترة من 2021 إلى 2027، لا سيما قائمة أولويات التعاون مع مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبى التى تتوافق مع الأولويات التنموية الوطنية للدولة فى إطار رؤية 2030".

وأضافت الصحيفة أن وزيرة التعاون الدولى عرضت جهود الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، لدعم المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، فى إطار مبادرة «حياة كريمة» على مستوى شركاء التنمية، والترويج لمستهدفات وبرامج هذا المشروع العملاق، الذى يأتى فى إطاره كذلك الاستثمار فى رأس المال البشرى فى المحافظات المستفيدة من المشروع بالتمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، ودعم المجتمعات والمرأة الريفية، وكذا الاستفادة من الميزة التنافسية والصناعات اليدوية والتكتلات الاقتصادية فى مختلف المحافظات.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود توثيق تجربة مصر الرائدة فى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى كنموذج لباقى الدول الناشئة والنامية، حيث ستقوم الوزارة يوم 29 يونيو الحالى، بالتعاون مع كلية الاقتصاد اللندنية، بإطلاق كتاب دولى حول أبرز محاور التجربة المصرية.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان "السيسى: تطوير وميكنة منظومة المخازن الاستراتيجية للمواد التموينية" أن الرئيس السيسى وجه بتطوير وميكنة منظومة الصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك فيا السياق الـعـام للحوكمة والـتـحـول الرقمى الــذى تنتهجه الدولة حاليًا، وبالتكامل مع التطوير الجارى لقرى الريف المصري، بما يسمح بتسهيل تخزين السلع الاستراتيجية، مع انتقاء أفضل المواقع لتلك الصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع، وسهولة نفاذها إلى مجموعة الموانئ الجديدة وكافة عناصر ومنشآت البنية التحتية الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر فى هذا المجال على امتداد رقعة الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من السلع التموينية فضلا عن استعراض مخطط إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز.

وفى حوار مع صحيفة "الأهرام" أكد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية، أن للمحكمة اختصاصات عدة، حيث تتولى الرقابة القضائية على القوانين واللوائح بإجراءات حددها قانون المحكمة، وأنها حارسة "دستور مصر" والعقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكومين.

وقال المستشار مرعى فى حواره لـ"الأهرام" إن اجتماع الرئيس السيسى مع مجلس الهيئات القضائية فى الثانى من يونيو الحالى شدد على تفعيل الاستحقاق الدستورى يعمل المرأة فى السلك القضائى، وسنجد المرأة فى السلك القضائى، وسنجد المرأة وكيلا للنائب العام وعضوا فى مجلس الدولة خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن مصر كانت شبه دولة قبل الرئيس السيسى وأصبحت اليوم مؤثرة فى محيطها أكثر من الماضى وأصبح لها دور إيجابى.

وتحت عنوان "30 يونيو.. افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أعلنت افتتاح الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب 30 يونيو الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وسيفتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور أول يوليو.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها ـ خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد ـ أمس ـ بمركز المنارة لإطالق المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض الكتاب ـأن المعرض يُعقد فى ظروف استثنائية بسبب انتشار "كورونا"، وذلك فى إطار حرص الدولة على أهمية القراءة والنشر لمواجهة الأفكار المتطرفة وبناء المستقبل.

وتحت عنوان "تصنيع شاسيهات الهامر بالخبرة الأمريكية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المهندس محمد أحمد مرسى وزيــر الدولة لإلنتاج الحربى أكد أهمية عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلى مع الشركات العالمية العاملة فى مختلف المجالات وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله الــوزارة تماشيًا مع التوجه العام للدولة لتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات واالمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة لتوفير متطلبات القطاعين العسكرى والمدنى بالدولة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربى" وشركة GENERAL AM الأمريكية وذلك بحضور جوناثان كوهنى السفير الأمريكى بمصر والمـهـنـدس محمد محمد صــالح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضـح مرسى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى بـهـدف الــتــعــاون المـشـتـرك فــى تنفيذ مـشروع إنـتاج شاسيهات الـعـربـات العسكرية الهامر HUMVEE، معربا عن ثقته فى تكنولوجيات التصنيع المتقدمة لدى الشركة الأمريكية AM GENERL كما قام على هامش التوقيع بتوجيه الدعوة للشركة للمشاركة فى معرض 2021 EDEX المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام.

ومـن جانبه، أكــد آنـــدى هــوف رئـيـس شـركـة "إيـه الجارى. إم جنرال" الأمريكية والمدير التنفيذى أن توقيع مـذكـرة التفاهم مـع "الإنــتــاج الـحـربـى" تعزز العلاقـات المـثـمـرة طـويـلـة الأمـــد بـين الشركة والحكومة المصرية، مشيدًا بـدور مصر المحورى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب.

وفى تناولها للشأن المحلى، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان، "المالية: 75 جنيها الحد الأدنى للعلاوات.. أول يوليو"، أن د. مـحـمـد مـعـيـط وزيــر المالية أصدر قرارا بقواعد صرف العلاوة المالية، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأضافت الصحيفة أن الـوزيـر أكد أنـه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة من الأجـر الوظيفى للموظف، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2021.

وأضاف الـــوزيـر، أنـــه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبار من أول يوليو المقبل، عـلاوة خاصة بنسبة 13 % من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيه 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هـذا التاريخ بحد أدنـى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وتعد هذهالعلاوة جزءا من الأجـر الأسـاسـى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2021.