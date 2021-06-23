القوى العاملة : صرف 2.8 مليون جنيه رعاية اجتماعية وصحية للعمالة...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 962 شاباً من مختلف المؤهلات ، منهم أثنان من ذوى الهمم والعزيمة ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3496 شاباً ، فضلا عن استخراج 521 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 2 مليون و 784 ألف جنيه ، لـ 5393 عاملاً ، وصرف 53 ألفاً و531 جنيه للرعاية الصحية لـ 451 عامل ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 2 مليون و 837 ألفاً و531 جنيها لـ 5844 عاملا من المسجلين بالمديرية .

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال مايو الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 397 منشأة، وأسفر عن تحرير 30 محضراً عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 18 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء ، وتبقت 13 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 123 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.