أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء

ينشر موقع دوت الخليج الإخباري أسعار الخضروات والفاكهة خلال التعاملات الصباحية اليوم، اليوم الأربعاء، في سوق الجملة، ويضاف إلى السعر بين 1 إلى 2 جنيه في أسواق التجزئة.

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:-

الطماطم بين 1.50 جنيه و3 جنيه. البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات. البصل بين 1.50 جنيهات و3 جنيهات. الكوسة بين 3 جنيه و5 جنيهات. الفاصوليا بين 4 جنيه و5 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و2.50 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات. الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة كالتالي:-

الليمون البلدي بين 6 جنيه و16 جنيهات. الفروالة بين 3 و6 جنيهات. الجوافة بين 6 و9 جنيهات. الخوخ بين 7 و11 جنيهات. المانجو العويس 15 و30 جنيهًا. المانجو الزبدية 10 و14 جنيهًا. العنب البناتي الأصفر 6 و9 جنيهات. العنب البناتي الأحمر 6 و9 جنيهات.