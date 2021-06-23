ارتفاع درجات الحرارة..أخبار الطقس اليوم

يصل الطقس عند نفس معدلات درجات الحرارة السائدة في مثل هذا الوقت، ويكون الطقس اليوم فى مصر إما حارًا أو شديد الحرارة أو مائلا للحرارة خلال ساعات النهار ، بسبب منخفض الهند الموسمي، وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن الطقس اليوم الاربعاء، والذي ترتفع فيه الرطوبة بما يؤدي إلي الإحساس بارتفاع درجة الحرارة حسب الوارد في توقعات حالة الطقس اليوم في جمهورية مصر العربية.

يرصد موقع دوت الخليج توقعات خبراء الارصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار على القاهرة الكبري وكذلك الوجه البحري بينما يكون مائل للحرارة على السوحل الشمالية.

وتستمر درجة الحرارة العظمي الأعلي اليوم في مصر عند 43 درجة في إدفو، بينما تكون أقل درجة حرارة للعظمي اليوم 29 درجة مئوية في بلطيم ومطروح.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في طنطا 34-22، شبين الكوم 34-22، السويس 33-21، دمنهور 33-21، بلطيم 29-20، مطروح 29-21، سيوة 37-21، السلوم 34-20، بورسعيد 31-23، دمياط 30-21، الزقازيق 34-22، المنصورة 34-21، رفح 31-20، الإسماعيلية 34-20 درجة.

وتكون درجات الحرارة غدًا كما يلي: أسوان 42-26، أبوسمبل 42-25، ادفو 43-26، الوادي الجديد 42-26، الأقصر 41-25، قنا 40-25، سوهاج 40-24، الفيوم 36-22، بني سويف 37-21، المنيا 38-23، أسيوط 39-24، شلاتين 35-26، حلايب 34-28، الغردقة 37-27، شرم الشيخ 38-28، المنيا 38-23، الطور 34-24، العريش 32-20 درجة.

درجات الحرارة المحسوسة في مصر اليوم وتكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن شديدة الحرارة كما يلي: أسوان وأبوسمبل و إدفو والوادي الجديد 43 درجة، بينما تكون 42 درجة فى الأقصر، وتصبح 41 درجة في سوهاج وقنا، وبينما تكون درجة الحرارة المحسوسة غدًا في أسيوط كما هي خلال حالة الطقس أمس ثابتة عند 40 درجة.