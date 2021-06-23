/636939/أوباما-يتصدر-قائمة-هدافي-كأس-مصر-بعد-فوز-الزمالك-أمس-تفاصيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره بكأس مصر بعدما نجح في تخطي مصر المقاصة بهدفين دون رد في الدور ربع النهائي أمس، ليتأهل لمواجهة أسوان في نصف نهائي المسابقة .

ويرصيد تحيا مصر هدافي كأس مصر:

وخلال مشوار الفريق بمسابقة الكأس نجح حتى الآن في تسجيل ستة أهداف.. ويتصدر يوسف إبراهيم “أوباما” صانع ألعاب الزمالك قائمة هدافي المسابقة للموسم الجاري 2020-2021 برصيد 3 أهداف بعد ثنائيته في شباك مصر المقاصة.

وسبق لأوباما التسجيل في شباك حرس الحدود خلال مباراة الفريقين بدور الـ32 من مسابقة الكأس، حين سجل هدفا ضمن فوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما سجل يوسف أوباما هدفين في شباك مصر المقاصة بلقاء الدور ربع النهائي للبطولة، ليتصدر صانع ألعاب الزمالك قائمة هدافي المسابقة حتى الآن.

كما يأتي محمود علاء مدافع الزمالك في المرتبة الثانية لهدافي بطولة الكأس برصيد هدفين، واللذين سجلهما في مباراة الفريق أمام حرس الحدود.. بينما سجل المغربي أشرف بن شرقي هدفا وحيدا في شباك الإسماعيلي بدور الـ١٦.

فاز الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز فريق القلعة البيضاء مركز في المراكز الأربعة في الدور النصف نهائي للبطولة، في لقاء شهد عليه ستاد السويس الجديد.

الهدف الأول في المباراة

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

الهدف الثاني في المباراة

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

في حراسة المرمى : محمود جنش .

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي .

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري .