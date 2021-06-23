/636943/موعد-مباراة-فرنسا-ضد-البرتغال-في-يورو-2020-والتشكيل-المتوقع

يدخل منتخب البرتغال مباراته اليوم الأربعاء أمام نظيرة فرنسا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات “يورو2020”.

ويرصيد دوت الخليج موعد مباراة فرنسا أمام البرتغال:

يستقبل ستاد بوشكاش أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين فرنسا والبرتغال، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية 2020.

نتيجة البرتغال

خسر منتخب البرتغال من ألمانيا في مباراته السابقة في يورو 2020 بأربعة أهدافٍ لهدفين، وذلك بعد الفوز على المجر في الجولة الأولى 3-0، ليصبح في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المانشافت.

أما منتخب فرنسا فقد فاز في المباراة الأولى على ألمانيا وتعادل مع المجر في المباراة الثانية، ليقع في الصدارة برصيد 4 نقاط.

تشكيل البرتغال المتوقع:

في حراسة المرمي: روي باتريسيو رافائيل جيريرو - بيبي - روبين دياش - نيلسون سيميدو ويليام كارفاليو - دانيلو ديوجو جوتا - برونو فيرنانديش - رافا سيلفا كريستيانو رونالدو.

تشكيل فرنسا المتوقع:

في حراسة المرمي: هوجو لوريس لوكاس هيرنانديز - بيرسنيل كيمبيمبي - رافائيل فاران - بنجامين بافارد أدريان رابيو - نجولو كانتي - بول بوجبا كيليان مبابي - كريم بنزيما - أنطوان جريزمان

منتخب فرنسا

تملك فرنسا 4 نقاط، وتتفوق بنقطة واحدة على ألمانيا والبرتغال، بينما تتذيل المجر الترتيب بنقطة وحيدة، وضمنت فرنسا الصعود للدور المقبل، بعد نتائج مباريات الأمس، وحصلت على إحدى بطاقات الترشح ضمن أفضل 4 فرق في المركز الثالث، حتى لو خسرت في الجولة الأخيرة.

ديشامب

ويملك ديشامب خيارات هجومية أخرى، تتمثل في أوليفييه جيرو صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب فرنسا عبر العصور، إلى جانب كينجسلي كومان ووسام بن يدر، بعد استبعاد عثمان ديمبلي من التشكيلة في وقت سابق أمس، بسبب إصابة في الركبة.

وبعد الفوز 3-صفر على المجر، خسرت البرتغال 2-4 أمام ألمانيا، رغم طريقة المدرب فرناندو سانتوس الحذرة، وربما يقدم المدرب على إجراء بعض التغييرات في مواجهة فرنسا بإشراك لاعب الوسط ريناتو سانتوس أساسياً من البداية بدلاً من برناردو سيلفا، ويبقى كريستيانو رونالدو، أفضل ما في جعبة البرتغال بعد أن أحرز 3 أهداف في هذه النسخة، وهو أيضاً الهداف التاريخي للبطولة برصيد 12 هدفاً.