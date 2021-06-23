صور..انطلاق وفد لجنه حقوق إنسان البرلمان الي الإسكندرية 

/636944/صورانطلاق-وفد-لجنه-حقوق-إنسان-البرلمان-الي-الإسكندرية

انطلق وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، إلي محافظة الاسكندرية لتفقد مشروع بشاير الخير وحياة كريمة بمحافظة الإسكندرية .

دوت الخليج يرصد انطلاق وفد لجنة حقوق انسان النواب إلى الاسكندرية فى زيارة تفقدية حياة كريمة ومن المنتظر أن يلتقي الوفد البرلماني اللواء محمد الشريف - محافظ الاسكندرية و الواء فهمى هيكل - قائد المنطقه الشمالية و اللواء احمد العزازي - مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات. بشاير الخير حيث انه سيتم عمل عرض لمراحل مشروع بشاير الخير بعيط العمل من حيث الآسر المستفيدة من الكشروع وكذلك الخدمات المقدمة به. يعقب العرض ، التوجه الي المشروع لتفقدالمراحل الجديدة بشاير الخير - غيط العنب . ثم تتوجه اللجنة يوم الخميس الي برج العرب لتفقد مشروع حياة كريمة برفقة الدكتورة جاكلين عازر - نائب محافظ الاسكندرية. ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنه ووكيلي اللجنة النائب ايمن ابو العلا، والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنه،والنواب اعضاء اللجنة، النائبة نانسي نعيم، والنائبة مرثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور، عبد النعيم حامد، وياسر عبد المولي، والنائبة دعاء عريبي، والنائبة هند رشاد.

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