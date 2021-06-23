/636947/محمد-تيسير-مطر--زيارة-اللجنة-تهدف-للتعرف-على-ما-تم-تنفيذه-من-مشروعات-حياة-كريمة-فى-الإسكندرية-صور

قال النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن زيارة اللجنة لمحافظة الاسكندرية ، تهدف للتعرف على ما تم تنفيذه من مشروعات مبادرة حياة كريمة وبشاير الخير فى الإسكندرية، لافتة إلى أن اللجنة ستقوم غدا الخميس بتفقد مدينة برج العرب للوقوف على ما تم تنفيذه من مشروعات مبادرة حياة كريمة .

حياة كريمة

وأكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج، أن توفير سكن آمن للمواطنين ـ وتقديم خدمات على مستوى عالي من الجودة تليق بالمواطنين، حق لأصيل من حقوق الإنسان، إضافة إلى الحق فى التعليم والحق فى الصحة، والحق فى توفير الخدمات اللاجتماعية والاقتصادية التي تحقق حياة كريمة للمواطن.

شارك فى الوفد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والوكيلين محمد عبد العزيز والنائب أيمن أبو العلا، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعدد من اعضاء اللجنة، النائبة هند رشاد و النائبة نانسي نعيم و النائبة مرثا محروس، والنائب محمد سلطان، والنائب احمد نشأت منصور، والنائب محمود عصام، والنائب عبد النعيم حامد، والنائبة دعاء عريبي ، والنائب ياسر عبد المولي .

انطلقت صباح اليوم الأربعاء ، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، الي محافظة الاسكندرية لتفقد مشروع بشاير الخير وحياة كريمة بمحافظة الإسكندرية يوم الاربعاء والخميس ٢٣ و ٢٤ يونيو ٢٠٢١ .

وتشكل الزيارة لقاء اللواء محمد الشريف،محافظ الاسكندرية و الواء فهمى هيكل، قائد المنطقه الشمالية والسيد اللواء احمد العزازي ،مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات.

حيث انه سيتم عمل عرض لمراحل مشروع بشاير الخير بعيط العمل من حيث الآسر المستفيدة من الكشروع وكذلك الخدمات المقدمة به. يعقب العرض ، التوجه الي المشروع لتفقدالمراحل الجديدة بشاير الخير - غيط العنب .

ثم تتوجه اللجنة يوم الخميس الي برج العرب لتفقد مشروع حياة كريمة برفقة الدكتورة جاكلين عازر - نائب محافظ الاسكندرية.