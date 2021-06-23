فيديو.. رئيس «القابضة للاتصالات الليبية»: لا يوجد شريك لنا أفضل من مصر

جدة - نرمين السيد - وأشار قرقاب إلى أن علاقة ليبيا بمصر ليست مصالح مشتركة وإنما هى علاقة وجودية والأمن القومى المصرى جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار ليبيا.

وقال الدكتور قرقاب ـ فى مقابلة مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية لبرنامج "من القاهرة" مع الإعلامية ريهام رجائى، إن العلاقات الليبية ـ المصرية ممتدة منذ أكثر من نصف قرن عندما تأسست المملكة الليبية عام 1951 وكان بعض الوزراء فى المملكة الليبية فى ذات الوقت مصريين الجنسية، كما أنه لا توجد عائلة ليبية ليس لها ذكريات مع المصريين، علما بأن العلاقات الليبية المصرية مدعومة بعلاقات تاريخية ووحدة راسخة وأواصر عائلية متينة جراء فروع قبائلية مشتركة بين البلدين.

وأثنى المسؤول الليبى، على الدور المصرى السياسى فيما يتعلق بالتوافق بين الفرقاء الليبيين لإنقاذ البلاد من مخاطر الإرهاب وحل أزماتها العالقة، وخصوصا مواجهة الأطماع الخارجية التى تهدد بمزيد من التصعيد والصراعات والتخلف عن قطار البناء والإصلاح والتنمية.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية أن زيارته والوفد المرافق له لمصر تأتى لترسيخ متانة العلاقات المصرية ـ الليبية ومناقشة مشروعات التعاون المشترك بين البلدين فى إطار تنفيذ خطة التحول الرقمى بليبيا، خصوصا وأن مصر كان لها دور كبير فى إنشاء مؤسسات الدولة الليبية فى الخمسينات.

وقال: "إن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة والأجواء مبشرة وإيجابية، ونتحدث عن رحلة التنمية والاقتصاد وهما ما يقودان ليبيا فى الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن الأجندة الليبية هى أجندة اقتصادية بحتة ونطمح أن تكون دولة جاذبة للاقتصاد والاستثمار وستسخر كل مواردها الطبيعية والبشرية لتشغيل عجلة الاقتصاد، ولكن ليس بمقدورها أن تقوم بذلك بمفردها فهى تحتاج إلى شراكة، ولا يوجد شريك أفضل من مصر فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.



وكشف المسؤول الليبى عن اجتماعه بالمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوقيعه مذكرتين تفاهم فى وجود عدد من القيادات التنفيذية لكلا البلدين بهدف التعاون فى إعادة بناء البنية التحتية المعلوماتية فى ليبيا والاستفادة من المنظومة المصرية للكوابل الدولية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لبناء القدرات وإعداد الكوادر التقنية من الشباب الليبى بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وأضاف أن الاجتماع شهد طرح الرؤى حول سبل دعم التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، والخدمات البريدية، وبناء القدرات وصقل المهارات الرقمية للشباب فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، فضلا عن التعاون فى المجالات المتعلقة بالبنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات، وتأهيل الكوادر الليبية فى مجال الأمن السيبرانى والتصدى للهجمات السيبرانية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات تمثل الأولوية لليبيا خلال العام الجارى والمقبل، وتشمل الاستفادة من التجربة المصرية فى التحول الرقمى فى مؤسسات الدولة وميكنة العمليات الخدمية الحكومية، موضحا أنه تم الاتفاق على تأسيس "شركة مشتركة" تشرف على أعمال التحول الرقمى فى ليبيا، إلى جانب وضع آليات لتحفيز القطاع الخاص بليبيا وخلق التكامل فى كلا البلدين مع توفير كافة السبل لإنجاح هذه الشراكة.

وكشف رئيس رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية عن زيارة رئاسية مرتقبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة فى الثانى من يوليو القادم لمصر، معلنا أنه خلال الزيارة سيتم التوقيع على عقود جديدة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يتعلق بمبادرات مهمة جدا ذات طبيعة التحول الرقمي، وكذلك استثمار مشترك فى توطين التقنية بين ليبيا ومصر من خلال مشاريع استثمارية كبرى مشتركة.

وأشاد الدكتور قرقاب بما شهده قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمصر وما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية والذى وصفه "بالمعجزة"، وذلك من خلال التحول الرقمى والميكنة وتقديم الخدمات الإلكترونية فى كل أنحاء الجمهورية وما تم القيام به فى العاصمة الإدارية الجديدة والتطور السريع فى البنية التحتية والتغير على كل المستويات التقنية، وأيضا على المستوى الاجتماعى والاقتصادى بشكل عام والوعى المجتمعى فيما يتعلق بالرقمنة واستخدام التقنية والتكنولوجيا وتوظيفها للحصول على حياة كريمة كما أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "مبادرة حياة كريمة" والتى يقودها قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات فى مصر.

وأردف قائلا: "إن مصر كانت الرائدة فى الأربعينات والخمسينات وما زالت رائدة وقامت بملء الفجوة الرقمية بشكل كبير جدا، وحين نقارنها ببعض الدول الأوروبية من ناحية التطور والتحول الرقمي، نجد أن ما تم إنجازه خلال أربع سنوات فى مصر، لو طبق لديهم سيأخذ وقتا يقدر بعشرات السنين لتحقيقه"، فهناك إرادة سياسية قوية جدا لمسناها لدى الأشقاء المصريين.

وأشاد رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية بالقوانين المصرية والتكنولوجيا المتطورة، مشيرا إلى أن مصر عادت لوضعها الطبيعى وأعطت دفعة قوية لكل الدول العربية ودول المنطقة لخلق تحالفات حقيقية بحيث يكون لدينا مركزا جغرافيا تكنولوجيا قويا يسمح بأن نكون قوة حقيقية فى المنطقة التى ننتمى إليها.

واعتبر المسؤول الليبى أن مصر من أهم الدول فى العالم فى تصدير الخدمات الإلكترونية والتقنية، منوها إلى فكرة إنشاء استثمار مشترك بين مصر وليبيا فى صناعة تقنية كوابل الألياف الضوئية والبصرية بحيث يتم توطينها فى البلدين والاستفادة منهما وتصديرهما إلى إفريقيا وأوروبا فى المستقبل.

وفيما يتعلق بدور التكنولوجيا فى مواجهة بجائحة "كورونا"، قال رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية إن كثيرا من الدول سقطت وفشلت فى التعامل مع الجائحة، بينما نجحت مصر وليبيا من خلال مبادرات شركة المصرية للاتصالات ونظيرتها الليبية فيما يتعلق بمراكز الاستجابة الفورية والمساهمات المجتمعية ومراكز للاستجابة السريعة والرصد والتقصى مما يجعلنا نسرع من تطوير البنية التحتية حتى نتعامل مع كل التحديات فى المستقبل.