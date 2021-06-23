البابا تواضروس يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة

جدة - نرمين السيد - عرض المسؤول الأممى على قداسة البابا خلال اللقاء نشاط الأمم المتحدة فى مجال رعاية اللاجئين على مستوى العالم والدور المصرى فى رعاية هؤلاء المتواجدين فى مصر من مواطنى الدول العربية الشقيقة. كما عرض لترتيبات مؤتمر دولى عن الهجرة والدين، والذى من المنتظر إقامته فى مصر قرب نهاية العام المقبل، وبحث مع قداسة البابا إمكانية مشاركة الكنيسة القبطية فيه.

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