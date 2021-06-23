صور.. زيارة شباب المحافظات الحدودية للمشروعات القومية بالعلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - نظم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازى زيارة لمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات القمة الشبابية لمراكز شباب مصر فى نسختها الثانية لشباب المحافظات الحدودية، والتى يتم تنفيذها من خلال الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، تحت شعار "الشباب وريادة الاعمال والأمن القومى"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وبالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والتى تستمر فعالياتها حتى 24 يونيو الجارى بمحافظة مطروح.





يشارك فى القمة الشبابية الثانية 100 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب من المحافظات الحدودية "شمال سيناء – جنوب سيناء –مطروح – البحر الأحمر – اسوان – الوادى الجديد" فى المرحلة السنية من "20 – 30" عاما. وتابع الشباب المشارك بالقمة برفقة الدكتور ماجد العزازى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى ومنطقة الأبراج، والحى اللاتينى، وأشادوا بمشروع مدينة العلمين الجديدة، والأعمال التى تم تنفيذها، مؤكدين على ان مدينة العلمين الجديدة مشروع قومى تنموى عملاق، وهناك إصرار من الرئيس لإنجاحه وإمكانيات ضخمة وجهد كبير من الحكومة.

وقدم الشباب المشارك الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى أتاح لهم المشاركة فى هذه القمة، ومشاهدة إنجازات الرئيس على أرض الواقع، مما يبرهن على ان اصبح فى مصر جمهورية جديدة. جدير بالذكر أن شباب المحافظات الحدودية قد قاموا بزيارة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع العلمين الجديدة فى مستهل زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة.

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