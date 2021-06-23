رئيس الوزراء يفتتح جلسة تداول البورصة بعد قليل

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بعد قليل، جلسة تداول البورصة المصرية.



جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بعد قليل، جلسة تداول البورصة المصرية. ويأتى ذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر "تميز" لقياس أداء وحركة السوق.

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