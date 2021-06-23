أحداث رياضية تنتظرك اليوم الثلاثاء: مواجهات حاسمة في اليورو..انطلاق بطولة الإسكواش.. وقرارات مجلس إدارة الأهلي.. وموعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

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تشهد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مواجهات اليورو 2020، واستعدادات الزمالك لمباراته أمام نظيرة مصر المقاصة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويرصيد دوت الخليج أحدث اخبار اليوم:

الزمالك يواجه الاتحاد فى ثانى جولات نهائى دورى السلة

تقام اليوم الجولة الثانية من منافسات الدور النهائي ببطولة دوري سوبر السلة، والتى تجمع فريقي الزمالك والاتحاد السكندري فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان أيام 24 و26 و28 يونيو الجارى بنظام best of وحال فوز أى منهما بثلاث مباريات يتوج بلقب البطولة.

انطلاق بطولة الأبطال للإسكواش بمشاركة أقوى 16 لاعب ولاعبة فى التصنيف العالمي

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة الأبطال للاسكواش، والتي تضم أعلى 16 لاعب ولاعبة في التصنيف العالمي بالاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 22 إلى 27 يونيو الجاري، بتنظيم أندية وادي دجلة، حيث يستضيف مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر البطولة المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

يدخل نادي الزمالك لمباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعه أمس الاثنين لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة. وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية

تعيين اللواء عمر ممدوح مديراً لأمن فرع النادي بالشيخ زايد، ود.أحمد سمير مديراً لمجمع حمام السباحة بالفرع، وهاني السيد عيسى مديرًا للخدمات بالفرع

إنشاء “جيم جديد””في فرع النادي بالشيخ زايد، مع تكليف المستشار الهندسي بدراسة إنشاء “جيم جديد” في كل من: مقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر لخدمة الأعضاء

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تقام كرواتيا أمام نظيرة إسكتلندا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 2 Max.

التشيك أمام منتخب إنجلترا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

الأهلي يخوض تدريباته

يخوص فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريبات اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما ان قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد قرر إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة ٤٨ ساعة للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل