/636955/مشوارك-سعيد---تعرف-على-الحالة-المرورية-بشوارع-ومحاور-القاهرة-والجيزة

رصدت متابعات الإدارة العامة للمرور بعض الكثافات المرورية المتحركة على الطرق الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء، وجاءت الطرق كالتالي:

دوت الخليج يرصد في السطور التالية الكثافات المرورية في بشوارع القاهرة والجيزة

- زحام شديد على المحور عند ناهيا اتجاه الصحراوي - محور المشير - شارعي الهرم وفيصل -كوبري 15 مايو فى الأتجاهين -كورنيش ماسيبرو وجاردن سيتى -طريق السويس من الأوتوستراد اتجاه الدائري -الأوتوستراد من الدائرى الى زهراء المعادى ومن جامعة الأزهر الى منشأه ناصر -صلاح سالم من كوبري أكتوبر للطيران ومن بعد كوبري الفردوس اتجاه الكورنيش والعكس -كوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر والعكس - كورنيش المعادي

رجال المرور

كما كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الاربعاء 23 يونيو 2021، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع.

كما قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

سيارات القوات الأمنية

ودفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات النارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة اللواء محمود عبد الرازق، بشن حملات مكبرة لرفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.