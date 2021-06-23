انخفاض عيار 21..تعرف على أسعار الذهب اليوم الاربعاء

/636957/انخفاض-عيار-21تعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم-الاربعاء

انخفاض ملاحظ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-6-2021 حيث بلغ في صباح اليوم سعر الذهب عيار 21 نحو 769 جنيها مصريا في أسعار البيع مسجلا انخفاض في أسعار الذهب بمتوسط 2 جنيهات مصرية، ويتغير سعر الذهب بشكل لحظي وبشكل مستمر ويتأثر بالسوق العالمية والمحلية ومقدار العرض والطلب في أسواق الذهب مما يجعل أسعار الذهب اليوم تختلف عن سعر الذهب أمس.

دوت الخليج يرصد اسعار الذهب وفق التعاملات الصباحية اليوم

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 878.75 صباح اليوم.

- كما سجل متوسط سعر الذهب عيار 22 حوالي 805.75 صباح اليوم.

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- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 صباح اليوم حوالي 769 جنيها مصريا، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر مبيعا في مصر ويزداد اهتمام الكثيرين لمعرفة سلوك سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل.

عيار 18

- بينما سجل عيار 18 صباح اليوم حوالي 659.25 جنيه مصري، وهو يعتبر ثاني أهم سعر جرام الذهب يهتم به الكثير من المصريين بسبب لجوء الكثيرين لشراء أطقم الذهب عيار 18 بأشكاله المميزة.

- بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في أسواق المال حوالي 6715 جنيها مصريا عند الشراء، وبلغ في البيع 6152 جنيها في صباح اليوم.

- كما وصل سعر الأونصة في الشراء والبيع صباح اليوم حوالي 1779 دولار.

ووصلت أسعار الذهب اليوم هبوطا ملحوظا وصل إلى 2 جنيه، وهذا برغم أن سلوك الذهب يستمر في الارتفاع بأسواق المال، كما سجل هبوط في أسعار الذهب عند الشراء والبيع أيضا، بينما يعيش الذهب الآن فترة من التردد في محلات الصاغة يرتفع وينخفض بنفس المقدار ويستقر للحظات ويعود من جديد للتردد في أسواق المال.

كما بلغت أسعار الذهب اليوم بالدولار وسعر الذهب عالميا حوالي 1,782.02 دولار أمريكي حيث ارتفع بمقدار 3.23 دولار حتى لحظتنا هذه ويستمر في تردد سلوك سعر الذهب ما بين انخفاض وارتفاع طفيف.