/636948/موعد-مباراة-منتخب-مصر-للشباب-ضد-الجزائر-بالبطولة-العربية

يدخل منتخب الشباب مواليد 2003 مباراته اليوم الأربعاء أمام نظيرة الجزائر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصر، حيث تقام علي استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية للبطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى 6 يونيو المقبل، ويطمع الفراعنة في تحقيق الفوز لضمان التأهل الرسمي لدور الـ8 بعد الفوز في المباراة الأولى على النيجر بهدفين دون رد.

ويرصيد دوت الخليج موعد المباراة:

والجدير بالذكر أن حقق الفوز منتخب الشباب في أولي مبارياته ببطولة العربية "كأس العرب"، وذلك ضمن منافسات النسخة السابعة من البطولة والتي تقام فعاليتها من 20 يونيو إلى 6 يوليو القادم، ضمن لقاء الافتتاح الذي أقيم على استاد القاهرة ، ضمن المجموعة الأولى التي تضم مع منتخب مصر والنيجر منتخبي الجزائر وموريتانيا.

أحداث الشوط الأول

وكانت أحداث الشوط الأول شهدت سيطرة من جانب منتخب الشباب، حيث سجل الهدف الأول مدافع المنتخب عبد الرحمان السيد من كرة عرضية مرفوعة داخل منطقة جزاء منتخب النيجر ، يخرج حارس المرمى بالخطأ لتصل الكرة على رأس مدافع النيجر واللاعب عبدالرحمن مدافع منتخب مصر وتصل الكرة على رأس عبدا الرحمن ،وتدخل مرمى النيجر معلنة عن الهدف الأول لصالح منتخب مصر للشباب.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

فيما حاول منتخب النيجر في الشوط الثاني معادلة النتيجة ، وشن عدة هجمات على مرمى منتخب مصر، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد.

أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترحيب الاتحاد المصري بالتجمع العربي الكبير في القاهرة من خلال بطولة كأس العرب للشباب التي تنطلق غداً ، مشيراً إلى أن البطولة تعد فرصة كبيرة للمنتخب الوطني للشباب الذي تم تكوينه مؤخرا من مواليد 2003 ، كما تعد المحطة الأولى في خطة إعداد الفريق وصولاً إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تنظمها مصر بعد أقل من سنتين وهي في الوقت نفسه المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر اقامتها في إندونيسيا 2023.

تشكيل المنتخب الوطني أمام النيجر

وبدأ منتخب مصر للشباب مواليد 2003 ، المباراة بتشكيل يضم كلا من: أحمد نادر السيد حارس مرمى، وعبد الرحمن صميدة وطارق أمين وعيد الرحمن ابو حمدة وكريم حسن واحمد زكي ومحمد عبد النبي وماجد عبد الرحمن واحمد عبد الحميد وخالد عوض وبلال عبد الجليل.